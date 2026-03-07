Sanremo Top torna in tv con Carlo Conti e i Big del Festival 2026

Carlo Conti riporta in tv Sanremo Top per rileggere i risultati del Festival 2026 dedicato a Pippo Baudo. Sabato 7 marzo i cantanti tornano a esibirsi mentre vengono rese note vendite e passaggi radio con le classifiche ufficiali.

Sabato 7 marzo torna in televisione Sanremo Top, lo speciale che negli anni Novanta e Duemila arrivava dopo il Festival per fare il punto sul successo dei brani in gara. Alla guida dello show c’è Carlo Conti, che ripropone uno dei format più legati alla storia della manifestazione.

Il programma andrà in onda in due appuntamenti. Il primo questa sera, il secondo sabato 14 marzo. Entrambe le serate saranno trasmesse in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con i protagonisti dell’ultima edizione pronti a tornare sul palco.

Durante lo show verranno rese note e commentate le classifiche ufficiali di FIMI e quelle dell’airplay radio elaborate da EarOne. I cantanti della categoria Big e i due finalisti delle Nuove Proposte saranno divisi tra le due puntate e interpreteranno di nuovo il brano presentato al Festival.

Accanto a Conti ci sarà anche parte della squadra che ha animato la kermesse: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi racconteranno retroscena e curiosità legate alle serate dell’Ariston.

A completare il cast arriva Nino Frassica, chiamato a portare sul palco la sua ironia e lo spirito del suo “FestiVallo”, con interventi pensati per alleggerire il racconto delle classifiche e dei risultati ottenuti dalle canzoni dopo la fine del Festival.