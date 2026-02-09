Nino Frassica torna a Sanremo con Carlo Conti e lancia Sanremo Top su Rai1

Nino Frassica prepara il ritorno a Sanremo con Carlo Conti: incursione al Festival e due prime serate speciali su Rai1 a marzo. Tra voci confermate e un format già pronto, il comico riaccende l’attesa.

Il ritorno di Nino Frassica a Sanremo non è più solo una voce di corridoio. In Rai la notizia circola da giorni e trova riscontri concreti: l’attore messinese è pronto a rimettere piede sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti.

Il progetto ruota attorno a Sanremo Top, due prime serate speciali fissate per il 7 e il 14 marzo su Rai1. Un format pensato come estensione del Festival, con lo stile surreale che Frassica ha già dimostrato di saper usare come pochi.

Prima ancora, però, potrebbe esserci una sorpresa. Carlo Conti starebbe lavorando a un’apparizione lampo durante la finale del Festival, in programma sabato 28 febbraio. Un passaggio mirato, utile a presentare il nuovo show e a rimettere subito Frassica al centro della scena.

Nell’ultima edizione il comico aveva lasciato il segno. Tra i momenti più ricordati, la presa in giro dei dati d’ascolto con lo share impossibile al 199%, la biografia assurda di Cristiano Malgioglio e le parodie dei format televisivi, da Affari Tuoi alla tv del dolore.

Il ritorno a Sanremo non interrompe gli altri impegni. Frassica continua a vestire i panni del Maresciallo Cecchini in Don Matteo e resta presenza fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove, dove il rapporto con Fabio Fazio resta uno degli elementi centrali del programma.