Bravely Default Flying Fairy HD Remaster arriva su PC e Xbox
Square Enix rilancia Bravely Default Flying Fairy HD Remaster su PC e Xbox dopo il debutto su Switch 2. Il celebre GDR torna con grafica aggiornata, nuovi contenuti e compatibilità con dispositivi portatili come Steam Deck.
Square Enix porta su nuove piattaforme uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster è disponibile in versione digitale su PC tramite Steam, su Xbox Series X|S e su Xbox PC, con supporto alla funzione Xbox Play Anywhere.
La rimasterizzazione consente di affrontare l’avventura anche su dispositivi portatili come Steam Deck e ROG Xbox Ally. L’edizione aggiornata introduce miglioramenti tecnici, minigiochi aggiuntivi e diverse ottimizzazioni pensate per rendere l’esperienza più fluida rispetto alle versioni precedenti.
Il titolo racconta la storia ambientata nel mondo di Luxendarc, dove quattro cristalli elementali tengono in equilibrio il pianeta. Quando dal Grande Abisso emerge una nuova minaccia, un gruppo di eroi intraprende un viaggio per ristabilire l’ordine. Tra i protagonisti ci sono Agnès Oblige, Tiz Arrior, Edea Lee, Ringabel e la fata Airy.
Il sistema di combattimento rimane uno degli elementi più distintivi del gioco. Con la meccanica Brave & Default i giocatori possono scegliere se accumulare turni rafforzando la difesa oppure consumarli in anticipo per eseguire più azioni consecutive. Questo approccio strategico cambia il ritmo delle battaglie e consente diverse tattiche.
Nel corso dell’avventura si possono sbloccare oltre venti classi differenti, combinando abilità per costruire squadre personalizzate. Le battaglie a turni possono anche essere accelerate per ridurre i tempi di gioco. La colonna sonora firmata da Revo accompagna l’intero viaggio con temi orchestrali.
Per celebrare l’uscita, la versione digitale è proposta con uno sconto del 20% su Steam e sulle piattaforme Xbox. L’acquisto include inoltre un artbook digitale consultabile tramite il visualizzatore dedicato D-Viewer.