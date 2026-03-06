Echoes of Aincrad arriva il 10 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia Echoes of Aincrad, nuovo GDR d’azione ambientato nel mondo di Sword Art Online. Il gioco arriverà il 10 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, con combattimenti in tempo reale e ampia personalizzazione del personaggio.

Bandai Namco Entertainment Europe ha presentato Echoes of Aincrad, un nuovo gioco di ruolo d’azione ambientato nel celebre universo di Sword Art Online. Il titolo porterà i giocatori all’interno del castello volante di Aincrad, scenario iconico della serie, dove ogni scontro può rivelarsi decisivo per la sopravvivenza. L’uscita è fissata per il 10 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Il gioco permette di creare un protagonista personalizzato e affrontare un’avventura fatta di missioni, esplorazione e combattimenti in tempo reale. Per avanzare sarà necessario imparare a gestire schivate, parate e attacchi nel momento giusto, elementi centrali del sistema di battaglia.

L’esperienza punta molto sulla libertà di costruire il proprio stile di gioco. I giocatori potranno migliorare equipaggiamento, armi e statistiche del personaggio, scegliendo anche abilità specifiche che influenzano il modo di combattere e l’approccio agli scontri man mano che il personaggio sale di livello.

Le missioni non si affronteranno sempre in solitaria. In molte situazioni entrerà in gioco un alleato controllato dall’intelligenza artificiale: il risultato degli scontri dipenderà anche dal partner selezionato e dalla strategia adottata, che può essere più offensiva oppure orientata al supporto. Rafforzando il legame con il compagno si sbloccano nuove abilità combinate.

Nel corso dell’avventura si visitano diverse aree del mondo di gioco: città animate, pianure aperte e dungeon pieni di trappole e segreti. Qui i giocatori incontreranno creature ostili e boss progettati per mettere alla prova abilità e preparazione.

Echoes of Aincrad è già disponibile per il preordine in tre versioni. L’edizione Standard include il gioco base. La Deluxe aggiunge un Expansion Pack con contenuti aggiuntivi e oggetti del Day 1 Starter Pack, oltre all’accesso anticipato alla modalità Death Game. La Ultimate comprende tutti i contenuti della Deluxe e l’app bonus “Unanswered//butterfly”, che offre un anime speciale, artbook digitale, colonna sonora e un esclusivo Armor Pack. Chi prenota riceverà anche un Weapon Pack come bonus.