Trova il tuo gioco perfetto senza spendere più di 20€, sia su Xbox che su PC

Un singolo videogioco AAA costa almeno 60€ e con infiniti giochi tra cui scegliere, potrebbe essere difficile trovare quello che fa per te. Alcuni titoli sono fantastici e diventano dei classici istantanei, come Elden Ring. È difficile dire se il gioco sia bello o una completa perdita di tempo e denaro, soprattutto quando le demo di questi ultimi sembrano essere una reliquia del passato. Fortunatamente, ci sono modi per spendere poco e giocare a un numero significativo di titoli.

Un modo è comprare giochi nel marketplace preferito dai videogiocatori - Eneba e trovare videogiochi, abbonamenti console, buoni regalo, DLC e qualsiasi altra cosa relativa. Un altro è abbonarsi a Xbox Game Pass.

In che modo Xbox Game Pass ti fa risparmiare?

Abbonandoti a Xbox Game Pass, accedi a centinaia di giochi e con sempre più titoli in arrivo mensilmente non saprai cosa scegliere. Microsoft non aggiunge solo giochi vecchi, ma anche di nuovi come il recente Tunic, Trek to Yomi o Sniper Elite 5. Inoltre molti titoli vengono aggiunti il ??giorno del loro rilascio. Ogni esclusiva Xbox è presente anche su Game Pass. Per non parlare del fatto che grazie a questa libreria potrai esplorare l'intera storia dei titoli Xbox. Molti di questi giochi hanno anche degli aggiornamenti per le console più recenti, facendoli risplendere di nuova vita ancora una volta.

La cosa più importante è il gusto personale. Se non ti piace il titolo, potrai facilmente giocarne un altro. Non dovrai spendere per un gioco che non ti piace. Inoltre, esplorando la vasta libreria di titoli potresti imbatterti in un gioco tutto nuovo e mai giocato prima. Xbox Game Pass è un modo perfetto per scoprire nuovi titoli senza spendere di più del necessario.

Tuttavia, se stai cercando di immergerti nel multiplayer online, Xbox Game Pass da solo non sarà abbastanza. Per questo, avrai bisogno di un servizio separato, chiamato Xbox Live Gold. Gioca ai titoli multiplayer oltre ad avere alcuni giochi mensili gratuiti e sconti aggiuntivi.

Xbox Games su PC?

Mentre Steam ed Epic sono i negozi dominanti su PC, dovrai comunque pagare per ogni singolo gioco. Fortunatamente, Xbox Game Pass PC è esattamente lo stesso servizio in abbonamento dedicato ai giocatori che giocano su Windows. Ti garantirà gli stessi vantaggi della sua controparte console con alcuni vantaggi aggiuntivi.

La versione PC dell'abbonamento di Microsoft aggiunge alcuni giochi diversi disponibili solo su PC, principalmente giochi di strategia come Age of Empires o la serie Total War. Inoltre, accoppia Game Pass con EA Play sbloccando ancora più giochi esclusivi per la tua libreria personale, FIFA, Mass Effect, It Takes Two o vari giochi di Star Wars sono solo un esempio. Per non parlare del fatto che potrai goderti alcune delle più grandi esclusive Xbox come Forza Horizon 5, Halo: The Master Chief Collection, la serie di Gears of War e molti altri senza mai acquistare una console Xbox. Aggiungi i prossimi Hellblade 2, Starfield e The Elder Scrolls VI e avrai una notevole quantità di giochi al prezzo di un abbonamento mensile.

Se stai giocando su Xbox e PC, puoi sempre comprare Xbox Game Pass Ultimate che include Game Pass per console e PC e Xbox Live Gold in un unico pacchetto! Mentre Microsoft offre un servizio vincente, visita Eneba per pagarlo di meno. Ad ogni modo, il vincitore sarai sempre tu.

