Formula 1, Antonelli insidia Russell nel duello Mercedes per il titolo 2026

Kimi Antonelli accende il Mondiale 2026 dopo il trionfo in Cina e mette pressione a George Russell grazie a una partenza sorprendente. Il giovane italiano della Mercedes riduce il gap nelle quote e si candida subito al titolo.

Il Mondiale 2026 di Formula 1 è iniziato da poche settimane, ma gli equilibri sembrano già cambiati. In testa resta George Russell, leader della classifica e riferimento della Mercedes, ma il vero colpo di scena riguarda il suo principale inseguitore.

A spingere forte è Kimi Antonelli. Il diciannovenne bolognese ha firmato un weekend perfetto in Cina, portando a casa pole position, giro veloce e vittoria. Un risultato che lo proietta tra i protagonisti assoluti e lo mette al centro della corsa al titolo.

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Le previsioni degli addetti ai lavori restano favorevoli a Russell, considerato ancora il pilota da battere. Tuttavia, la crescita di Antonelli è evidente anche nelle quote: partito a inizio stagione con valutazioni molto più alte, ora si gioca il titolo a cifre decisamente più basse, segno di una fiducia in netto aumento.

Se dovesse riuscire nell’impresa, Antonelli entrerebbe nella storia. Diventerebbe il più giovane campione del mondo, superando il primato di Sebastian Vettel, e riporterebbe l’Italia sul tetto della Formula 1 dopo i successi di Farina e Ascari.

Alle spalle del duo Mercedes si piazza Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari sogna di interrompere un digiuno che dura da quasi vent’anni e di avvicinarsi alle imprese del suo idolo Michael Schumacher. Le sue possibilità restano più staccate rispetto ai primi due, ma il monegasco rimane tra i nomi da tenere d’occhio.

Più indietro partono Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese deve fare i conti con una Red Bull meno competitiva, mentre il britannico, ora in Ferrari, continua la caccia al titolo numero otto, quello che gli permetterebbe di superare Schumacher nella classifica di tutti i tempi.