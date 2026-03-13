GTA Online premia i giocatori con bonus tripli e fino a 1,5 milioni di GTA$ nello Showcase della comunità

Rockstar Games lancia lo Showcase della serie della comunità di GTA Online con ricompense fino a 1,5 milioni di GTA$ e bonus tripli. L’evento, attivo fino al 1° aprile, premia le modalità create dai giocatori e offre veicoli gratuiti e sfide settimanali.

Dal 12 marzo al 1° aprile GTA Online dedica tre settimane ai contenuti creati dai giocatori con lo Showcase della serie della comunità. L’iniziativa mette al centro modalità e gare progettate dagli utenti e offre premi consistenti a chi partecipa, con ricompense in denaro virtuale, oggetti esclusivi e veicoli speciali.

Durante l’evento i partecipanti possono ottenere GTA$ e RP tripli nelle attività della serie della comunità. Ogni settimana è previsto anche un bonus da 500.000 GTA$ per chi completa cinque attività della playlist. Portando a termine la sfida per tutte e tre le settimane si possono accumulare fino a 1.500.000 GTA$.

Le attività disponibili cambiano di settimana in settimana. Nella prima fase spazio a gare e modalità competitive come Face to Face Colors, una corsa multiveicolo su piste instabili. Nella seconda settimana l’attenzione si sposta sui combattimenti esplosivi, con sfide come [G] Bowling Vs Rpg che mettono alla prova velocità e riflessi. L’ultima parte dell’evento propone invece circuiti stunt e tracciati complessi, tra cui CARA A CARA RAPIDISIMO 2.

Oltre alle sfide, chi accede al gioco entro il 1° aprile riceverà direttamente 1.000.000 di GTA$. Il denaro verrà accreditato automaticamente sul conto della Maze Bank entro 72 ore dall’accesso o dal completamento delle attività richieste.

Completando tutte le prove settimanali si ottiene anche la Collezione della comunità, un pacchetto cosmetico composto dalla Maglietta Homies Sharp, dal Cappellino Benny’s e da una nuova livrea Tirapugni per l’HVY Nightshark.

Nel periodo dell’evento è possibile inoltre riscattare gratuitamente il magazzino veicoli LSIA, utile per gestire il traffico di auto nel sistema Import/Export. Per accedervi bisogna essere CEO e possedere un ufficio, che resta scontato del 50% durante le tre settimane dell’iniziativa.

Tre veicoli speciali saranno disponibili senza costi in momenti diversi del calendario: il BF Ramp Buggy fino al 18 marzo, la Coil Rocket Voltic dal 19 al 25 marzo e il JoBuilt Phantom Wedge dal 26 marzo al 1° aprile.

Non mancano ricompense anche per i creatori delle modalità inserite nella playlist. Gli autori selezionati ricevono 10.000.000 di GTA$, oltre a oggetti esclusivi come il bomber dedicato alla serie della comunità e un trofeo decorativo per la villa.

L’evento include infine attività a tema per San Patrizio, con la caccia ai palloncini a quadrifoglio sparsi nella mappa tra il 12 e il 25 marzo. Parallelamente restano attivi bonus su diverse missioni, tra cui guadagni doppi nell’Import/Export e ricompense aumentate in varie attività del gioco.