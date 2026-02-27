Gta Online, settimana del drift con bonus tripli e nuovi veicoli

GTA Online introduce nuovi contenuti dedicati al drift con bonus tripli e veicoli aggiornati, spingendo i giocatori verso gare spettacolari e ricompense più alte. Tra le novità spicca un mezzo compatto ma potente pensato per dominare le curve.

La nuova settimana di GTA Online punta tutto sulle derapate. Le gare drift offrono GTA$ e RP tripli, con premi ancora più alti per gli abbonati GTA+, mentre diversi veicoli possono essere aggiornati con modifiche specifiche per migliorare il controllo in curva.

Tra le novità c’è lo Shitzu Keitora, un veicolo compatto pensato per le competizioni. Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce prestazioni elevate e può essere provato gratuitamente all’Autoraduno di Los Santos prima dell’acquisto.

Si amplia anche la lista di auto compatibili con l’ottimizzazione drift. Tra queste figurano Übermacht Sentinel XS, Vapid Dominator GT e Dinka RT3000. Le modifiche dedicate sono scontate del 30%, mentre il Declasse Drift Walton L35 è disponibile gratis per un periodo limitato.

Le gare drift diventano il fulcro dell’evento: completandole si ottengono ricompense triplicate, con bonus aggiuntivi per chi usa l’Annis Euros, che sblocca una livrea esclusiva. Partecipare a tre gare consente inoltre di ottenere una tuta racing e 100.000 GTA$.

Spazio anche alle creazioni della community con una selezione di piste a tema giapponese, che garantiscono premi tripli. La Dinka Blista Kanjo è riscattabile gratuitamente, ampliando così il parco auto disponibile per tutti i giocatori.

All’Autoraduno di LS la reputazione cresce cinque volte più velocemente. L’iscrizione è gratuita per tutta la settimana, mentre chi possiede un’autofficina può ottenere 300.000 GTA$ extra completando un contratto.

Non mancano i guadagni legati alle attività illegali: le missioni di vendita di erba offrono GTA$ doppi, mentre i veicoli da esportazione rari garantiscono ricompense quadruple. Sconti fino al 40% sugli stabilimenti incentivano l’espansione delle attività.

Tra le modalità bonus torna Sumo Remix con premi raddoppiati, insieme alla possibilità di ottenere una Maibatsu Penumbra FF completando una missione specifica.

Ultimi giorni anche per i contenuti del Capodanno lunare: gare stunt a tema, oggetti cosmetici e collezionabili sparsi per la mappa restano disponibili fino alla fine dell’evento.