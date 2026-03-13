Al Bano parla della separazione di Romina Carrisi e Stefano Rastelli e promette di essere un nonno presente

Al Bano interviene sulla separazione tra la figlia Romina Carrisi e Stefano Rastelli nata da tensioni nella coppia. Il cantante parla del dolore per la rottura e promette di essere vicino alla famiglia, soprattutto al nipote Axel Lupo.

La separazione tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli ha riportato sotto i riflettori la famiglia del cantante pugliese. La rottura della coppia, genitori del piccolo Axel Lupo, è diventata oggetto di discussione pubblica dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla figlia di Al Bano in televisione.

Ospite nello studio di Verissimo il 3 marzo, Romina Jr aveva raccontato per la prima volta la fine della relazione. La figlia del cantante aveva spiegato che con il padre del bambino non erano riusciti a trovare un equilibrio che permettesse di continuare la vita di coppia. Aveva definito la separazione un fallimento personale, sostenendo che nel rapporto mancasse il rispetto che per lei rappresentava una base indispensabile.

Le parole pronunciate durante l’intervista hanno provocato la reazione di Stefano Rastelli. Il regista ha risposto con un comunicato in cui ha respinto le accuse. Secondo la sua versione, fino all’ultimo avrebbe cercato di proteggere la relazione, la ex compagna e soprattutto il loro figlio.

A intervenire ora è anche Al Bano, che ha scelto di commentare la vicenda parlando soprattutto del nipote. Il cantante ha spiegato che la fine di una relazione è sempre dolorosa e che situazioni simili richiedono delicatezza, ricordando di aver vissuto in passato esperienze simili.

L’artista ha invitato a concentrare l’attenzione sul bambino nato dalla coppia. Axel Lupo, ha detto, è un bimbo meraviglioso e merita l’affetto di entrambi i genitori. L’augurio è che l’amore che non unisce più la coppia venga indirizzato verso di lui.

Il cantante ha aggiunto che anche lui farà la sua parte nella nuova fase della famiglia. L’obiettivo, ha spiegato, è essere presente accanto alla figlia e diventare un nonno modello per il piccolo.