Parto in ospedale senza ostetrica, il padre fa nascere il figlio all'Oxford University Hospitals

Una donna in travaglio all’Oxford University Hospitals è rimasta sola perché l’ostetrica è andata nel panico e ha lasciato la stanza. Il marito è intervenuto e ha aiutato la moglie a far nascere il figlio prima dell’arrivo del personale.

Momenti di grande tensione in una sala dell’Oxford University Hospitals, nel Regno Unito. Una donna in travaglio è rimasta senza assistenza proprio mentre stava per partorire. L’ostetrica che la seguiva avrebbe perso il controllo della situazione, allontanandosi e lasciando la paziente sola per diversi minuti.

La donna era stata portata d’urgenza in ospedale dopo l’inizio del travaglio con circa due settimane di anticipo. Una volta arrivata nella struttura, però, la coppia si è trovata davanti a un altro problema: non c’erano letti disponibili in sala parto. Il personale ha quindi iniziato a preparare la stanza in cui si trovavano per consentire alla donna di partorire lì.

Leggi anche: Ferrara, parto in casa a Cento: papà fa nascere il figlio con l'aiuto dei medici in videochiamata

All’inizio accanto alla partoriente c’era un’ostetrica descritta come disponibile e rassicurante. Poco dopo, però, è arrivato il cambio turno e la situazione è cambiata. La seconda operatrice, racconta la madre, sembrava inesperta e comunicava pochissimo con la coppia.

Durante il travaglio la tensione è aumentata rapidamente. L’ostetrica avrebbe continuato a far muovere la donna, spiegando che il battito del bambino stava rallentando e che la situazione poteva diventare rischiosa. A un certo punto la sanitaria si sarebbe allontanata, lasciando la paziente senza assistenza per oltre un quarto d’ora.

A quel punto è intervenuto il marito della donna. Rimasto accanto alla moglie, ha cercato di mantenere la calma e l’ha aiutata durante le ultime fasi del parto. Il bambino è nato prima dell’arrivo delle infermiere.

Quando il personale sanitario è tornato nella stanza, il neonato era già tra le braccia della madre. Il piccolo aveva il cordone ombelicale avvolto attorno al collo, ma il parto si era comunque concluso.

Dopo l’episodio la coppia ha presentato una denuncia per chiarire quanto accaduto. La struttura sanitaria ha avviato un’indagine interna per verificare le responsabilità e ricostruire nel dettaglio i momenti del parto.