Paola Caruso: il dolore per il figlio senza padre e un nuovo intervento in arrivo

Paola Caruso racconta l’assenza del padre nella vita del figlio, le nuove cure in arrivo e un anno segnato da lutti e separazioni. A “Storie al bivio” condivide dolore, speranza e un inatteso Natale di rinascita.

Nel corso dell’intervista, Paola Caruso ha spiegato che Michelino non ha più contatti con il padre da due anni. Il bambino le chiede spesso il motivo di quell’assenza, una ferita che si è fatta ancora più pesante durante i lunghi periodi trascorsi in ospedale. Le sue condizioni restano delicate e, a maggio, potrebbe essere necessario un nuovo intervento chirurgico.

La showgirl ha affidato il suo racconto a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 10 gennaio su Rai 2. Un confronto intimo, in cui ha ripercorso gli ultimi mesi senza nascondere fragilità e timori legati alla salute del figlio e al difficile equilibrio familiare.

Il 2025, per Paola Caruso, è stato un anno di perdite ravvicinate. Dopo la scomparsa del padre, ha dovuto salutare anche la madre adottiva. A tutto questo si è aggiunta la fine di una relazione arrivata a un passo dal matrimonio, un crollo emotivo che lei stessa ha descritto come un momento in cui sentiva di non reggere più il peso degli eventi.

Nel racconto emerge però anche uno spiraglio di luce. A Natale Michelino è riuscito a indossare per la prima volta gli scarponi e a sciare, un gesto semplice ma carico di significato. Parallelamente, Paola ha ammesso di aver forse ritrovato l’amore, affidando al tempo la speranza che nel 2026 possano arrivare nuove certezze.