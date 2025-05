Ferrara, parto in casa a Cento: papà fa nascere il figlio con l'aiuto dei medici in videochiamata

In una notte indimenticabile a Cento, Michele ha vissuto un'esperienza unica: ha assistito alla nascita del suo bambino direttamente da casa, guidato in videochiamata dai medici. Un momento di grande emozione e tensione, dove la tecnologia ha reso possibile un sogno inaspettato per questa giovane famiglia. Scopri i dettagli di questo straordinario evento.

Un uomo di 33 anni, Michele, si è trovato a far nascere il proprio figlio in casa a Cento, nel Ferrarese, seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite in videochiamata dai medici del 118. Il fatto è avvenuto nella notte di martedì 27 maggio, quando la moglie Elisa, 29 anni, lo ha svegliato a causa delle forti contrazioni.

“Mi ha chiamato solo quando il dolore era ormai insopportabile – ha raccontato Michele –. Se avessimo telefonato prima, probabilmente l’ambulanza sarebbe arrivata in tempo. Ma il bambino era già pronto a venire al mondo. Ho iniziato le manovre alle 3:36 e alle 3:41 era nato”.

Pur provando nausea, il neopapà ha trovato il coraggio per affrontare la situazione. “Mi sono fatto forza, in gioco c’era la vita di nostro figlio. Avevamo già un altro bambino di un anno che in quel momento dormiva tranquillo nella stanza accanto”.

I soccorritori, collegati via video, hanno guidato Michele in ogni fase del parto. Gli hanno chiesto prima di tutto di sistemare la moglie nella posizione corretta, stendendola con un cuscino sotto la schiena e teli sotto le gambe. “Era la parte che mi preoccupava di più, avevo paura di sbagliare”, ha ricordato.

Quando il piccolo ha iniziato ad affacciarsi, i medici gli hanno chiesto di controllare che il cordone ombelicale non fosse attorcigliato intorno al collo. Dopo aver verificato che fosse tutto regolare, Michele ha aiutato la moglie a spingere e ha preso in braccio il neonato, avvolgendolo in un asciugamano e poggiandolo sul petto della madre.

Pochi minuti dopo il parto, l’ambulanza è arrivata e ha trasportato mamma e bambino all’ospedale di Bentivoglio, in provincia di Bologna. I sanitari hanno elogiato la prontezza e il sangue freddo del padre. “Abbiamo vissuto momenti indimenticabili – ha concluso Michele –. Solo quando ho visto che stavano entrambi bene, sono riuscito a rilassarmi”.