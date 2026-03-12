Oscar 2026 Sean Penn tra i favoriti ma la presenza alla cerimonia resta incerta

Sean Penn è tra i favoriti agli Oscar 2026 come miglior attore non protagonista per il film di Paul Thomas Anderson, ma potrebbe non presentarsi alla cerimonia. L’attore ha già saltato altre premiazioni e spesso usa i riconoscimenti per lanciare messaggi politici.

Alla vigilia degli Oscar 2026, il nome di Sean Penn compare tra i candidati più accreditati per la statuetta come miglior attore non protagonista. La candidatura arriva grazie alla sua interpretazione nel film di Paul Thomas Anderson “Una battaglia dopo l’altra”. Tuttavia la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione non è garantita, nonostante l’evento si tenga come ogni anno al Dolby Theatre di Los Angeles.

L’attore statunitense ha costruito negli anni una reputazione da presenza imprevedibile. In passato ha già deciso di non partecipare alla serata degli Oscar e non è la prima volta che diserta cerimonie importanti. Anche in altre occasioni ha lasciato vuoti i posti riservati ai premiati, rinunciando perfino a ritirare riconoscimenti come gli Actor Award e i Bafta.

Il rapporto di Sean Penn con gli eventi ufficiali è spesso segnato da episodi fuori dagli schemi. Ai Golden Globe, ad esempio, fu sorpreso mentre fumava all’interno del Beverly Hilton Hotel, gesto che contribuì a rafforzare la sua fama di artista poco incline alle regole dell’ambiente hollywoodiano.

Nelle ore che precedono la cerimonia, la sua presenza non risulta ancora confermata. La notte degli Oscar è in programma domenica 15 marzo e in Italia sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 23.30.

Oltre alla carriera cinematografica, Penn è noto per l’impegno politico e civile. Durante la premiazione per il film “Milk”, dal palco invitò apertamente chi si opponeva ai matrimoni tra persone dello stesso sesso a rivedere le proprie posizioni e a riflettere sul peso delle scelte morali.

Non sono mancati momenti controversi anche in altre occasioni pubbliche. Quando consegnò il premio per “Birdman” ad Alejandro González Iñárritu, ironizzò con una battuta pungente sul tema dei permessi di soggiorno negli Stati Uniti. In un’altra circostanza intervenne per difendere l’attore Jude Law dopo una battuta del comico Chris Rock, definendolo uno dei migliori interpreti della sua generazione.

Negli ultimi giorni Penn ha fatto parlare di sé anche per una dichiarazione provocatoria. In un’intervista ha detto di aver pensato di fondere le proprie statuette per trasformarle in proiettili da destinare all’Ucraina, gesto simbolico legato alla sua posizione sulla guerra.