Ascolti TV Sanremo 2026 in calo, ma resta tra gli esordi più seguiti

Sanremo 2026 debutta con 9,6 milioni di spettatori e il 58% di share, in calo rispetto al 2025. Il Festival perde oltre tre milioni di telespettatori nella prima serata, pur mantenendo uno dei risultati più alti degli ultimi anni.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto davanti alla tv 9 milioni e 600 mila spettatori, con una quota di share pari al 58% nella total audience. Un dato inferiore rispetto allo scorso anno, quando l’esordio aveva raggiunto 12 milioni e 630 mila telespettatori con il 65,3%.

Nonostante il calo, il risultato resta comunque solido. Lo share registrato si colloca infatti tra i più alti degli ultimi decenni: è il quarto miglior dato dal 1997, segno di una tenuta significativa per la manifestazione.

Guardando alle edizioni più recenti, solo le ultime tre hanno fatto meglio in termini percentuali: il 2023 con il 62,5%, il 2024 con il 65,1% e il 2025 con il 65,3%. A queste si aggiunge lo storico risultato del 1997, quando lo share toccò il 58,74%.

Il confronto con gli anni della conduzione di Amadeus evidenzia comunque una performance superiore rispetto al 2021, fermo al 46,6%, e al 2022, che aveva raggiunto il 54,7%. Un segnale che, pur con numeri in discesa, il richiamo televisivo del Festival resta elevato.