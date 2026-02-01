Grammy 2026: nomination, favoriti e duello tra Kendrick Lamar e Lady Gaga a Los Angeles

La 68ª edizione dei Grammy Awards va in scena a Los Angeles: riflettori su Kendrick Lamar, Lady Gaga e una lista di nomination che mescola grandi ritorni, pop globale e nuove stelle.

La musica internazionale si ritrova alla Grammy Awards per la 68ª edizione, in programma domenica 1° febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Alla guida della serata torna Trevor Noah, per il sesto anno consecutivo sul palco della cerimonia più seguita dell’industria discografica.

Il nome che ricorre più spesso tra le candidature è quello di Kendrick Lamar. Il rapper parte con nove nomination grazie al progetto GNX, che lo porta in corsa nelle categorie principali e conferma il peso del rap nel panorama attuale. Subito dietro c’è Lady Gaga, che con l’album Mayhem e il singolo Abracadabra raccoglie sette nomination e rientra tra i protagonisti assoluti.

Accanto ai due artisti più attesi, la lista dei favoriti include anche Sabrina Carpenter e Bad Bunny, entrambi presenti nelle categorie di punta. Le nomination disegnano una competizione aperta, con il pop che torna a farsi largo accanto ai generi urbani e alle produzioni più mainstream.

Spazio anche ai volti nuovi. Chappell Roan è tra le rivelazioni più osservate, mentre Rosé, star del K-pop, entra nella gara globale insieme a Bruno Mars con il brano APT., uno dei pezzi più ascoltati dell’anno. La serata promette incroci tra generazioni, stili diversi e mercati musicali sempre più connessi.