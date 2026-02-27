Elettra Lamborghini a Sanremo tra notti insonni e scelta di rinunciare al sesso

Elettra Lamborghini si prende la scena al Festival di Sanremo anche lontano dal palco dell’Ariston. Tra dichiarazioni dirette e polemiche sui festeggiamenti notturni, la cantante ha raccontato senza filtri cosa sta vivendo durante la kermesse.

Ospite a Rai Radio 2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo, l’artista ha parlato apertamente della sua vita privata. Con lei in città c’è il marito, il dj olandese Nick Van de Wall, noto come Afrojack, ma ha spiegato di aver scelto di evitare rapporti intimi durante il Festival.

«Se mi stanca poi non riesco a cantare», ha detto ridendo, sorprendendo i conduttori. Una scelta dettata dalla necessità di mantenere energia e concentrazione nei giorni più intensi della gara.

Parallelamente, Lamborghini è finita al centro di un’altra vicenda: i cosiddetti “festini bilaterali”, diventati un tormentone social. Dopo la prima notte insonne per la musica alta proveniente dalle feste in città, ha iniziato a segnalare e ironizzare sugli eventi più rumorosi.

Nel tentativo di riposare, la cantante ha deciso di lasciare temporaneamente Sanremo per dormire a Monte Carlo. Ma nemmeno il Principato si è rivelato una soluzione: anche lì, come ha raccontato su Instagram, la musica dei party notturni non le ha dato tregua.