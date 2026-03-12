Bologna-Roma 1-1, Svilar salva i giallorossi e Pellegrini firma il pareggio

Mile Svilar salva la Roma con una serie di parate decisive contro il Bologna e tiene aperta la sfida degli ottavi di Europa League. Al Dall’Ara finisce 1-1 dopo il gol iniziale di Bernardeschi e il pareggio nella ripresa di Pellegrini.

Allo stadio Dall’Ara termina in parità l’andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. I padroni di casa passano con una prodezza di Bernardeschi, ma nella ripresa arriva la risposta giallorossa con Pellegrini. La sfida resta aperta e si deciderà tra sette giorni all’Olimpico.

Il protagonista della serata è senza dubbio Svilar. Il portiere romanista tiene in piedi la squadra con interventi decisivi, soprattutto nel primo tempo. Poco prima dell’intervallo respinge una conclusione spettacolare di Bernardeschi e in precedenza si oppone anche a Pobega con grande tempismo.

La difesa giallorossa alterna buone chiusure a momenti di difficoltà. Ndicka guida il reparto con sicurezza e limita Castro grazie a diversi anticipi. Più complicata la partita di Celik, che fatica contro Rowe e lascia il campo nella ripresa. Con l’ingresso di Hermoso il reparto ritrova ordine.

Sulle fasce la Roma prova a spingere ma produce poco. Rensch tenta di accompagnare l’azione senza riuscire a incidere davvero, mentre Wesley cresce con il passare dei minuti pur senza creare occasioni concrete. Dall’altra parte Bernardeschi resta il più pericoloso dei suoi.

A centrocampo il lavoro è intenso ma non sempre preciso. El Aynaoui soffre il ritmo imposto da Freuler e arriva spesso in ritardo sulle seconde palle. Pisilli si muove molto e recupera diversi palloni, ma quando si tratta di rifinire l’azione manca la lucidità necessaria.

Davanti la Roma costruisce poco nel primo tempo. Zaragoza spreca l’occasione più grande sotto porta e fatica a reggere l’impatto fisico con Lucumi. Più utile Malen, che si muove su tutto il fronte offensivo e prova a creare spazi per i compagni.

La svolta arriva nella ripresa con i cambi. L’ingresso di Vaz dà vivacità all’attacco e costringe la difesa rossoblù a rincorrere. Poco dopo Malen trova il varco giusto e serve l’assist per Pellegrini, che batte Skorupski e riporta la partita in equilibrio.

Nel finale il Bologna prova a tornare avanti e sfiora il gol con una traversa nata da un’uscita non perfetta di Svilar. L’ultimo brivido non cambia però il risultato. Il pareggio lascia tutto aperto in vista del ritorno all’Olimpico.