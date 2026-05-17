Roma-Lazio, Mancini firma il derby con una doppietta e Dybala trascina i giallorossi al quarto posto

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Roma batte Lazio nel derby grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e alle giocate di Paulo Dybala. All’Olimpico i giallorossi vincono 2-0, agganciano il quarto posto e scavalcano la Juventus dopo una partita intensa e nervosa.

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La Roma si prende anche il secondo derby stagionale e lo fa con una prova di forza che vale molto più dei tre punti. All’Olimpico finisce 2-0 contro la Lazio grazie alla serata perfetta di Gianluca Mancini, protagonista assoluto con una doppietta che fa esplodere la curva Sud e rilancia i giallorossi nella corsa Champions. L’avvio della squadra di Gasperini non è semplice. La Lazio parte con maggiore aggressività e prova a sfruttare la velocità di Noslin, che nei primi minuti mette in difficoltà Mancini e compagni. Svilar deve subito restare concentrato tra uscite tempestive e interventi complicati, soprattutto sulle conclusioni ravvicinate di Gila e Noslin. La partita cambia al momento giusto per la Roma. Su un calcio d’angolo battuto da Pisilli, Mancini sale più in alto di tutti e colpisce di testa con precisione da centravanti puro. Il vantaggio giallorosso spezza l’equilibrio di un derby fino a quel momento bloccato e pieno di tensione. Nel primo tempo arriva anche un problema per Ndicka, costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare. Al suo posto entra Rensch, che si inserisce subito bene nella battaglia difensiva. Hermoso cresce con il passare dei minuti e guida il reparto con personalità, mentre Celik contiene con efficacia le accelerazioni biancocelesti. In mezzo al campo El Aynaoui alterna fisicità e inserimenti, Cristante ritrova ordine dopo qualche errore iniziale, mentre Pisilli lascia il segno con l’assist decisivo prima di essere sostituito all’intervallo da El Shaarawy. La qualità vera, però, continua ad arrivare dai piedi di Paulo Dybala. L’argentino illumina la manovra con tocchi e aperture di alto livello, guadagna falli pesanti e tiene viva la squadra nei momenti più complicati. Nella ripresa sfiora anche il gol con una punizione che richiama le sue migliori stagioni. Il raddoppio nasce ancora da una situazione da fermo. Dalla bandierina Dybala disegna un pallone perfetto e Mancini completa la sua serata da protagonista assoluto battendo ancora la difesa laziale. Il difensore diventa l’uomo simbolo del derby e trascina la Roma verso una vittoria pesantissima. Nel finale la Lazio perde lucidità, mentre i giallorossi controllano senza particolari rischi. Wesley rovina parzialmente la sua gara con un’espulsione evitabile dopo una rissa con Rovella, ma il risultato non cambia. Dovbyk entra nel recupero e colpisce anche un palo. Per Gasperini arriva così una vittoria che vale il quarto posto e conferma il momento positivo della Roma. L’Olimpico accompagna la squadra tra applausi e cori dopo un derby dominato nella fase decisiva del match.

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