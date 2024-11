Roma-Torino 1-0: Dybala riporta i giallorossi alla vittoria e salva Juric

La Roma ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Torino, imponendosi per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Paulo Dybala. Questo successo permette ai giallorossi di risollevarsi dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina e di salire a 13 punti in classifica, avvicinandosi ai granata, fermi a 14 punti.

La partita è iniziata con una Roma aggressiva: al 5', Dybala ha creato un'opportunità servendo Angelino, il cui cross è risultato impreciso. All'11', una punizione battuta dall'argentino ha trovato Celik sul secondo palo, ma il suo colpo di testa è stato deviato in calcio d'angolo. Al 20', un errore di Linetty ha permesso a Dybala di intercettare un retropassaggio, superare il portiere Milinkovic-Savic e segnare da posizione defilata, portando la Roma in vantaggio.

Il Torino ha cercato di reagire, creando una pericolosa occasione al 35' con un colpo di testa di Adams su calcio d'angolo, bloccato da Svilar. Nella ripresa, la Roma ha sfiorato il raddoppio al 51' con Pisilli, il cui tiro ha colpito il palo, anche se l'azione è stata fermata per fuorigioco. Al 55', Le Fee ha tentato la conclusione dal limite, trovando la respinta di Milinkovic-Savic. Il Torino ha risposto con una conclusione di Njie, deviata in angolo da Svilar.

Nel finale, l'allenatore Ivan Juric ha effettuato diverse sostituzioni per gestire il vantaggio, inserendo Pellegrini, Shomurodov, El Shaarawy e Cristante. La Roma ha controllato la partita senza correre ulteriori rischi, assicurandosi una vittoria fondamentale. Questo successo non solo risolleva il morale della squadra, ma rafforza anche la posizione di Juric sulla panchina giallorossa. La Roma si prepara ora ad affrontare l'Hellas Verona domenica alle 18:00, con l'obiettivo di continuare la risalita in classifica.