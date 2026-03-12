Formula 1 a Shanghai, orari e dove vedere il Gran Premio di Cina

La Formula 1 torna a Shanghai per il Gran Premio di Cina dal 13 al 15 marzo dopo la doppietta Mercedes in Australia. Il circuito cinese ospita il secondo appuntamento del Mondiale con prove, Sprint, qualifiche e gara trasmesse in tv e streaming.

La Formula 1 riparte dalla Cina. Il campionato mondiale fa tappa a Shanghai per il secondo weekend della stagione, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Il paddock arriva in Asia dopo la gara inaugurale disputata in Australia, dove la Mercedes ha firmato una doppietta con George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli.

Il fine settimana sul circuito di Shanghai prevede il format con Sprint. Le attività in pista iniziano nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo con la prima sessione di prove libere alle 4.30 italiane. Poche ore dopo, alle 8.30, è già tempo di qualifiche Sprint che stabiliranno la griglia per la gara breve.

Leggi anche: Formula 1: orari e dettagli delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina

La giornata successiva si apre nella notte tra venerdì e sabato. Alle 4 scatta la Sprint, mentre alle 8 sono in programma le qualifiche tradizionali che definiranno lo schieramento di partenza del Gran Premio.

Il momento centrale del weekend arriva domenica 15 marzo. La gara del Gran Premio di Cina prende il via alle 8 del mattino, orario italiano, sul tracciato che negli anni ha spesso regalato strategie diverse e sorpassi nelle lunghe frenate.

Tutto il programma del weekend sarà visibile in diretta su Sky Sport, con le trasmissioni sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming tramite Sky Go e Now.

Per chi segue la Formula 1 in chiaro, su TV8 sarà trasmessa in differita la sessione di qualifiche della Sprint, disponibile anche in streaming sulla piattaforma online dell’emittente.