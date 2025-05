MotoGP Le Mans 2025: orari, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio in diretta

Home / Social News / MotoGP Le Mans 2025: orari, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio in diretta

Oggi si corre il Gran Premio di Le Mans, sesto appuntamento della stagione MotoGP 2025. Dopo la spettacolare vittoria nella sprint race, Marc Marquez torna in testa alla classifica iridata e partirà oggi dalla seconda posizione. In pole position, davanti al pubblico di casa, c’è Fabio Quartararo con la Yamaha.

Griglia di partenza e situazione piloti

Dietro a Quartararo scatteranno i fratelli Marquez: Marc su Ducati è secondo, mentre Alex, con il Team Gresini, chiude la prima fila. In seconda fila troviamo Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), Maverick Viñales (KTM) e Pecco Bagnaia solo sesto dopo la caduta nella sprint.

La classifica generale vede ora Marc Marquez al comando con 151 punti, seguito dal fratello Alex a quota 149 e Bagnaia con 120 punti.

Orari e diretta TV del GP di Francia

Ecco il programma di oggi per il GP di Le Mans:

Ore 9:35 – Warm Up MotoGP

– Warm Up MotoGP Ore 14:00 – Gara MotoGP

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming sarà possibile seguirla su Now e Sky Go. La differita sarà disponibile su TV8.

Guarda anche il video:

Video Top 3 Tissot Sprint Moments ?? | 2025 French GP Video Top 3 Tissot Sprint Moments ?? | 2025 French GP

Altri aggiornamenti su MotoGp

MotoGP Le Mans: Quartararo da record, pole davanti a Marc Marquez

Fabio Quartararo domina il sabato del Gran Premio di Francia firmando una pole position da record sul circuito Bugatti di Le Mans.

MotoGP Le Mans oggi: orari qualifiche e Sprint Race del 10 maggio, diretta TV e streaming

La MotoGP torna protagonista oggi, sabato 10 maggio, con una giornata intensa sul circuito di Le Mans.

MotoGP Le Mans: Marquez domina le libere, Bagnaia chiude quarto

Marc Marquez è il più veloce nelle prove libere della MotoGP a Le Mans, firmando il miglior tempo in 1:30.