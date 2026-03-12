Sabalenka si allena con il velo da sposa a Indian Wells dopo la proposta di Frangulis

Aryna Sabalenka si allena a Indian Wells con il velo da sposa dopo la proposta ricevuta all’inizio del torneo dal compagno Georgios Frangulis. La numero uno WTA scherza in campo poche ore prima dei quarti di finale.

La numero uno del ranking WTA Aryna Sabalenka ha regalato un momento insolito durante una sessione di allenamento a Indian Wells. La tennista bielorussa è scesa in campo indossando un velo da sposa, divertendo chi era presente sugli spalti e i tifosi che hanno seguito la scena sui social.

L’episodio è avvenuto poche ore prima del suo impegno nei quarti di finale del torneo californiano, dove affronterà la canadese Victoria Mboko. In campo con lei, per la seduta di allenamento, c’era anche il compagno Georgios Frangulis, imprenditore brasiliano con cui Sabalenka ha recentemente annunciato il fidanzamento.

La proposta di matrimonio è arrivata proprio nei giorni iniziali del torneo. In quell’occasione la tennista aveva già attirato l’attenzione giocando una partita con al dito un anello di grande valore, regalo di Georgios Frangulis, simbolo del passo importante compiuto dalla coppia.

Il velo indossato durante l’allenamento è stato quindi un gesto scherzoso, che riflette il clima leggero con cui Sabalenka sta vivendo questo momento personale. Il matrimonio, secondo quanto trapela dal suo entourage, dovrebbe celebrarsi nei prossimi mesi.

Nel frattempo la tennista continua la sua corsa nel torneo di Indian Wells, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento. Tra impegni sportivi e preparativi per le nozze, Sabalenka sembra affrontare entrambe le sfide con lo stesso spirito: determinazione e un pizzico di ironia.