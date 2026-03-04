Aryna Sabalenka si sposa, proposta di matrimonio a Indian Wells dal compagno Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka ha ricevuto la proposta di matrimonio a Indian Wells dal compagno Georgios Frangulis. L’imprenditore brasiliano si è inginocchiato su uno dei campi del torneo californiano con un anello e una scenografia di fiori.

Momento speciale a Indian Wells per Aryna Sabalenka. La numero uno del ranking Wta ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Georgios Frangulis proprio nella cornice del celebre torneo californiano. L’imprenditore brasiliano si è inginocchiato su uno dei campi più iconici dell’impianto, circondato da una scenografia di fiori, porgendole l’anello.

La tennista bielorussa ha accettato subito, visibilmente emozionata. Il momento è stato condiviso anche sui social, dove Sabalenka ha pubblicato le immagini della proposta accompagnandole con poche parole dedicate al futuro marito. Un gesto semplice per raccontare un passo importante della loro relazione.

Georgios Frangulis è un imprenditore noto nel settore della ristorazione salutare. È il fondatore di Oakberry, catena internazionale specializzata in prodotti a base di açaí e diventata negli ultimi anni un marchio diffuso in numerosi Paesi.

La relazione tra i due è diventata pubblica nell’aprile del 2024, quando sono apparsi insieme per la prima volta. Da allora Frangulis ha spesso accompagnato Sabalenka nei suoi viaggi nel circuito internazionale, seguendola nei tornei più importanti del calendario Wta.