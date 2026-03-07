Sabalenka vince a Indian Wells e mostra l'anello di fidanzamento da un milione

Aryna Sabalenka vince al debutto a Indian Wells contro Himeno Sakatsume e mostra in campo l’anello di fidanzamento ricevuto pochi giorni prima dal compagno Georgios Frangulis. Il diamante da 12 carati, valore stimato un milione di dollari, non passa inosservato.

Aryna Sabalenka inizia con una vittoria il suo cammino al Wta 1000 di Indian Wells. La numero uno del mondo ha superato la giapponese Himeno Sakatsume in due set, 6-4 6-2, controllando il match fin dalle prime fasi e chiudendo senza particolari difficoltà.

Oltre al risultato, a catturare l’attenzione è stato il grande anello di fidanzamento che la tennista bielorussa ha indossato durante l’incontro. Il gioiello, un diamante da 12 carati, le è stato regalato pochi giorni fa dal compagno Georgios Frangulis, che proprio in California le ha chiesto di sposarlo.

Il valore stimato del gioiello si aggira intorno al milione di dollari. Sabalenka ha raccontato di aver deciso di portarlo in campo solo dopo alcune verifiche. Ha spiegato di aver controllato più volte che non ci fosse il rischio di perdere la pietra durante la partita.

In conferenza stampa la campionessa ha scherzato sulla scelta. Ha detto che l’anello è comodo e molto brillante, aggiungendo con ironia che spera possa distrarre l’avversaria mentre lo guarda sotto le luci di Indian Wells.