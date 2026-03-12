Giulia Salemi torna a Pechino Express e racconta il distacco dal figlio Kian

Giulia Salemi parte per Pechino Express e lascia a casa il figlio Kian di 10 mesi per lavoro. L’influencer racconta il distacco dal bambino e le lunghe giornate di riprese che, dopo il parto, le hanno permesso anche di dormire di più.

Giulia Salemi torna a Pechino Express con un ruolo diverso rispetto al passato. Nel 2015 partecipò come concorrente insieme alla madre Fariba Tehrani. Questa volta, invece, sarà tra gli inviati della nuova edizione del programma, accanto a Lillo e Guido Meda.

La partenza per le registrazioni non è stata semplice. A pesare di più è stato il distacco dal figlio Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli. Il bambino ha appena dieci mesi e l’influencer ha dovuto lasciarlo a casa per affrontare il viaggio legato al programma.

Salemi racconta di aver sentito molto la mancanza del piccolo durante le riprese. Sapere che era affidato a persone di fiducia l’ha rassicurata, ma il distacco non è stato facile. Allo stesso tempo, però, il periodo di lavoro le ha regalato un effetto inatteso dopo mesi intensi dedicati alla maternità.

Durante il viaggio, infatti, ha trovato finalmente il tempo per riposare davvero. Dopo il parto non aveva mai avuto giornate così tranquille. La routine delle riprese era semplice e regolare: la sera andava a dormire presto, spesso già intorno alle nove, recuperando sonno arretrato accumulato nei mesi precedenti.

La nuova stagione di Pechino Express debutta giovedì 12 marzo su Sky e sarà disponibile anche in streaming su Now.