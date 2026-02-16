Giulia Salemi racconta Kian tra asilo e prime parole

Giulia Salemi racconta la crescita del figlio Kian, tra asilo appena iniziato e le prime parole. La scelta condivisa con Pierpaolo Pretelli e i piccoli progressi del bambino.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vivono un momento sereno insieme al figlio Kian, nato il 10 gennaio 2025. La coppia, conosciuta durante il Grande Fratello, continua a smentire le voci ricorrenti su presunte difficoltà, mostrando invece una quotidianità familiare stabile e affiatata.

Negli ultimi giorni è stata la stessa influencer a condividere alcuni dettagli sulla crescita del bambino durante un momento con i follower. Tra i temi più discussi, la decisione di iscrivere il piccolo al nido, scelta presa di comune accordo con Pretelli.

Il piccolo Kian, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha compiuto un anno: i genitori hanno condiviso momenti della festa tra dediche affettuose, torta e celebrazioni insieme ad amici e volti noti del loro giro.

Inizialmente l’idea era di aspettare settembre, ma il comportamento di Kian ha portato i genitori a cambiare programma. Curioso e sempre in movimento, il bambino mostrava il bisogno di stare a contatto con altri coetanei e di esplorare nuovi ambienti, rendendo la permanenza in casa troppo limitante.

L’inserimento è iniziato da poche settimane con un periodo di affiancamento, vissuto con entusiasmo. Subito dopo è arrivato anche il primo malanno stagionale, già superato. Ora Kian frequenta regolarmente ed è descritto come sereno e coinvolto nelle attività quotidiane.

A poco più di un anno, il piccolo ha già iniziato a camminare e a pronunciare le prime parole. Tra queste c’è già “papà”, mentre “mamma” ancora non è arrivata. Giulia Salemi ha raccontato con ironia di aspettare quel momento, pronta a immortalarlo appena accadrà.