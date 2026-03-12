Battlefield 6 gratuito dal 17 al 24 marzo con mappe e modalità multiplayer in prova

Dal 17 al 24 marzo Battlefield 6 sarà gratuito per tutti per una prova limitata organizzata dagli sviluppatori. I giocatori potranno testare mappe e modalità multiplayer, compresa la nuova Base di Hagental e una playlist ambientata al buio.

Battlefield 6 sarà disponibile gratuitamente per una settimana. Dal 17 al 24 marzo chiunque potrà accedere a una prova limitata del gioco e partecipare a battaglie online su alcune delle mappe e modalità principali del titolo.

Durante l’evento i giocatori potranno affrontarsi su quattro scenari diversi. Tra questi compaiono le ambientazioni europee di Contaminata, caratterizzata da paesaggi rocciosi, e la nuova Base di Hagental, situata nei sotterranei di una struttura militare.

La prova include tre diverse playlist multiplayer. La prima si chiama Crepuscolo e raccoglie modalità come Deathmatch a squadre, Deathmatch a team e Dominio. Le partite si svolgono al buio e costringono i partecipanti a usare visori notturni o strumenti luminosi per individuare i nemici.

La seconda playlist è All-Out Warfare, che riunisce alcune delle modalità più note della serie. Qui tornano Conquista e Sfondamento, insieme a Escalation, una battaglia che cambia nel corso della partita restringendo progressivamente l’area di gioco e introducendo nuovi veicoli sul campo.

In questa rotazione saranno disponibili quattro mappe. Oltre alle novità della Stagione 2, Contaminata e Base di Hagental, compaiono anche Eastwood dalla Stagione 1 e Valle di Mirak, presente fin dal lancio del gioco.

La terza playlist è pensata per chi preferisce un ritmo meno competitivo. Sfondamento amatoriale mantiene progressi e sfide attive ma riduce la pressione delle partite PvP classiche.

Le squadre in questa modalità sono più piccole. In campo ci sono 16 giocatori reali, divisi in due team da otto, affiancati da bot controllati dal sistema fino a raggiungere 32 unità per parte. Le mappe disponibili sono Base di Hagental, Contaminata ed Eastwood.