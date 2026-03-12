GeForce NOW annuncia nuovi giochi e aggiornamenti durante la GDC
NVIDIA presenta nuovi aggiornamenti per GeForce NOW alla GDC per rendere più semplice l’accesso ai giochi in cloud. Tra le novità arrivano titoli aggiuntivi, miglioramenti per la realtà virtuale e ricompense dedicate agli abbonati.
La settimana della Game Developers Conference porta con sé nuove novità per il servizio di cloud gaming GeForce NOW. NVIDIA ha aggiornato la propria piattaforma con nuove funzioni, giochi in arrivo e ricompense dedicate agli utenti, ampliando ulteriormente l’offerta accessibile in streaming.
Tra gli aggiornamenti annunciati durante la fiera c’è una serie di strumenti pensati per rendere più immediata la gestione della propria libreria. Nell’app di GeForce NOW compaiono nuove etichette che permettono di identificare rapidamente i giochi disponibili tramite gli abbonamenti collegati, come Game Pass o Ubisoft+.
Nei prossimi mesi è previsto anche l’arrivo del sistema di accesso unico per gli account Gaijin e GOG, insieme alla sincronizzazione della libreria GOG. Alcuni titoli selezionati provenienti dall’ecosistema Xbox entreranno inoltre nel sistema Install-to-Play, ampliando il catalogo accessibile direttamente dal cloud.
Importanti novità riguardano anche il supporto ai visori per la realtà virtuale. Gli utenti con abbonamento Ultimate potranno giocare fino a 90 fotogrammi al secondo su dispositivi come Apple Vision Pro, Meta Quest e Pico 4, con un miglioramento sensibile della fluidità.
Tra i giochi destinati a raggiungere il servizio nel prossimo periodo figurano anche nuovi titoli di fascia alta, tra cui Control Resonant e Samson, che entreranno nel catalogo cloud ampliando la presenza di produzioni AAA.
Un’altra novità riguarda Fortnite. La modalità cooperativa Salva il mondo diventa free-to-play e potrà essere giocata immediatamente tramite GeForce NOW senza download o aggiornamenti. Le preregistrazioni aprono il 12 marzo, mentre il debutto globale è previsto per il 16 aprile.
Per gli abbonati di fascia Ultimate è disponibile anche una ricompensa dedicata a Battlefield 6. Si tratta della skin Advancing Gloom Soldier, riscattabile dal portale dell’account GeForce NOW e attivabile su EA fino al 12 aprile o fino a esaurimento delle disponibilità.
Accanto agli aggiornamenti della piattaforma arrivano anche nuovi titoli giocabili da subito. Tra le uscite della settimana compaiono Warcraft I: Remastered e Warcraft II: Remastered, disponibili dall’11 marzo tramite Ubisoft.
Il 12 marzo entrano invece nel catalogo altri giochi compatibili con le nuove GPU: 1348 Ex Voto, Toxic Commando di John Carpenter e Monster Hunter Stories 3. A questi si aggiunge anche Greedfall: Il mondo morente 1.0, ottimizzato per l’architettura GeForce RTX 5080.