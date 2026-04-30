GeForce NOW, prestazioni RTX 5080 e 16 nuovi giochi in arrivo a maggio

GeForce NOW introduce nuove prestazioni RTX 5080 per migliorare lo streaming, aumentando qualità e fluidità mentre a maggio arrivano nuovi giochi tra cui Forza Horizon 6 e 007 First Light.

Il servizio GeForce NOW aggiorna la propria infrastruttura con l’introduzione delle prestazioni basate su RTX 5080, ora disponibili su gran parte dei titoli pronti al gioco. Gli abbonati al piano Ultimate possono collegarsi con priorità ai nuovi server, ottenendo immagini più definite e una maggiore fluidità durante le sessioni.

Il miglioramento tecnico consente di raggiungere streaming fino a 5K a 120 fotogrammi al secondo oppure 1080p fino a 360 FPS. A supporto ci sono tecnologie come DLSS 4, ray tracing avanzato e NVIDIA Reflex, che riducono la latenza e rendono il gameplay più immediato anche su dispositivi non dotati di hardware potente.

L’aggiornamento arriva insieme a una nuova ondata di giochi prevista per maggio, con un totale di 16 titoli. Tra questi spiccano Forza Horizon 6, disponibile dal 19 maggio su Steam e Xbox anche tramite Game Pass, e 007 First Light, in uscita il 27 maggio su diverse piattaforme digitali.

Accanto alle novità, trovano spazio anche produzioni indipendenti e nuovi progetti pubblicati su Steam negli ultimi giorni. Tra questi figurano Global Rescue, s&box, Far Far West, INDUSTRIA 2, Heroes of Might and Magic: Olden Era e Bus Bound, già accessibili in streaming.

Nel corso del mese si aggiungeranno altri giochi, tra cui Conan Exiles, Dead as Disco, HUNTDOWN OVERTIME, Outbound, Starminer, Deep Rock Galactic Rogue Core e Luna Abyss. Completano la lista titoli come ZERO PARADES, Architetto di hotel, Kiln, Sintopia, Opzione nucleare, Sudden Strike 5 e Super Battle Golf.

Parallelamente, viene celebrato il trentesimo anniversario di Firaxis Games, con il ritorno di alcuni classici strategici disponibili in modalità install-to-play e offerte dedicate su Steam per una selezione del catalogo dello studio.