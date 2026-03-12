THQ Nordic lancia grandi sconti su Steam con centinaia di giochi e DLC

THQ Nordic lancia una grande promozione su Steam con centinaia di giochi e DLC scontati. L’iniziativa parte il 12 marzo 2026 e dura due settimane, con riduzioni di prezzo che arrivano fino al 90% su diversi titoli del catalogo.

THQ Nordic ha avviato una nuova campagna di sconti su Steam che coinvolge centinaia di videogiochi e contenuti aggiuntivi. La promozione è partita il 12 marzo 2026 e resterà attiva per due settimane, offrendo riduzioni consistenti su titoli appartenenti a molti generi diversi.

Nel catalogo in saldo trovano spazio giochi per famiglie, avventure d’azione, strategici e giochi di ruolo. L’offerta include produzioni popolari e serie note, con tagli di prezzo che in alcuni casi arrivano fino al 90%. L’iniziativa consente ai giocatori di ampliare la propria libreria digitale approfittando di prezzi ridotti per un periodo limitato.

Tra i titoli pensati per un pubblico più ampio e per l’intrattenimento familiare compaiono SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, disponibile con il 33% di sconto, Trine 5: A Clockwork Conspiracy con il 60% di riduzione e Disney Epic Mickey: Rebrushed, proposto a metà prezzo.

Chi preferisce l’azione può trovare offerte rilevanti su diversi giochi. South Park: Snow Day! è proposto con il 67% di sconto, mentre Destroy All Humans! scende dell’80%. Ancora più marcate le riduzioni per Remnant: From the Ashes, scontato del 90%, e per Remnant II, disponibile con il 75% in meno rispetto al prezzo originale.

Anche gli appassionati di giochi di ruolo hanno diverse opzioni. Titan Quest II è presente con uno sconto del 20%, mentre Biomutant e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sono entrambi proposti con una riduzione del 75%. Sacred 2 Remaster, invece, è in vendita con uno sconto del 25%.

Nel campo della strategia e della tattica rientrano titoli come SpellForce: Conquest of Eo con il 75% di sconto, Last Train Home con il 67%, Jagged Alliance 3 con il 70% e The Guild 3 che scende dell’80% rispetto al prezzo standard.

Non mancano infine i giochi dedicati alla guida e alle simulazioni. Wreckreation è disponibile con uno sconto del 40%, mentre Wreckfest 2 è proposto con una riduzione del 20%. Per gli appassionati di motori c’è anche MX vs ATV Legends, inserito nella promozione con il 75% di sconto.