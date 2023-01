Titoli THQ Nordic in arrivo su GeForce NOW

Il nuovo anno è appena iniziato e NVIDIA ha deciso di inaugurarlo con l’inserimento di diversi nuovi titoli dell'editore THQ Nordice 7 nuovi giochi in arrivo questa settimana nella libreria di GeForce NOW.

Seguite il viaggio di un ex cavaliere crociato in The Valiant , o giocate nei panni di Crypto, l’alieno invasore groovy, nei titoli di azione e avventura Destroy All Humans! Destroy All Humans! 2: Reprobed . Andate a caccia con un amico o da soli nelle ambientazioni open world di Way of the Hunter o diventate piloti professionisti di fuoristrada di fama mondiale in MX vs ATV Legends

L’aspetto migliore è che potrete giocare a questi e altri giochi su quasi tutti i vostri dispositivi e portarli con voi ovunque andiate, sia sul grande schermo con NVIDIA SHIELD o le Smart TV Samsung in 4K, sia in movimento da dispositivi mobili o su dispositivi progettati per esperienze di streaming avanzate come Logitech G CLOUD o i Chromebook per il cloud gaming.

Inoltre, con l’arrivo del nuovo abbonamento Ultimate, gli utenti saranno tra i primi a giocare ai loro giochi per PC preferiti in cloud, con prestazioni uniche, streaming fino a 240 FPS con NVIDIA Reflex o in 4K a 120 FPS con il supporto di RTX ON e DLSS 3 , oltre al nuovo supporto ultrawide. Iscrivervi oggi stesso per giocare in cloud "oltre qualsiasi concetto di velocità".

Date un’occhiata all'elenco completo dei nuovi titoli in arrivo questa settimana per iniziare al meglio il vostro weekend all’insegna del gaming:

Inoltre, come recentemente annunciato da HP al CES, GeForce NOW è in arrivo nell'OMEN Gaming Hub, dove i membri potranno accedere alla libreria GeForce NOW – che vanta oltre 1.500 titoli - direttamente dai loro nuovi laptop HP.

