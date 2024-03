THQ Nordic - conti di primaverili su Steam

THQ Nordic offre un'ampia varietà di fantastici giochi, alcuni dei quali hanno già registrato gli sconti più consistenti. A partire da oggi, 14 marzo alle 18:00 CET i giochi THQ Nordic potrebbero vedere sconti fino al 90%. Appassionati di strategia, preparatevi! Il capolavoro a turni acclamato dalla critica Jagged Alliance 3 è ora scontato del 50%: il suo sconto più grande finora! Ottienilo qui: https://thqn.net/ja3- vapore Guarda il trailer: https://youtu.be/ rza9Oou-XP8 Se sei un fan del wrestling, non perderti AEW: Fight Forever, ora scontato del 50%, insieme a molti dei suoi DLC! Ottienilo qui: https://tinyurl.com/ 3xrbxrnv Guarda il trailer: https://youtu.be/ D7zdjDNfbXA Hai bisogno di più giochi di strategia nella tua vita? Un viaggio sull'RTS storico Last Train Home costa ora il 34% in meno. La pagina Steam: https://thqn.net/lth- vapore Il trailer di lancio: https://youtu.be/ IqqzJ3MrPj0 Chi vive in un ananas sotto il mare e ottiene uno sconto del 50%? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Tuffati in The Cosmic Shake su Steam: https://thqn.net/sbcs- vapore Guarda il trailer: https://youtu.be/ KVpremaIEwI E non è tutto! Scopri altri titoli scontati:

Trine 5: A Clockwork Conspiracy - 34% di sconto

La Via del Cacciatore - 50% di sconto

SpellForce: La conquista di Eo - 40% di sconto

MX vs ATV Legends : sconto del 60%.

Biomutante : sconto del 67%.

Knights of Honor II: Sovereign - 50% di sconto