Costantino della Gherardesca torna con Pechino Express e racconta vita privata e nuovi concorrenti

Costantino della Gherardesca torna alla guida di Pechino Express dal 12 marzo su Sky. Il conduttore racconta lavoro, viaggi e vita privata con ironia, tra controlli in aeroporto, ricordi delle edizioni passate e commenti sui nuovi concorrenti.

Dal 12 marzo Costantino della Gherardesca riparte con una nuova stagione di Pechino Express, in onda su Sky e disponibile anche in streaming su Now. Al suo fianco ci saranno tre inviati in diversi Paesi: Lillo seguirà le tappe in Indonesia, Giulia Salemi sarà in Cina e Guido Meda accompagnerà il viaggio in Giappone.

Il conduttore affronta il programma con l’ironia che lo contraddistingue. In televisione si sente ormai a suo agio e parla del lavoro con disinvoltura. Davanti alle telecamere appare sicuro, mentre nella vita quotidiana ammette di avere abitudini molto più tranquille. Gran parte del tempo libero lo passa a casa, sul suo divano di velluto blu, un pezzo che aveva progettato lui stesso e che, racconta scherzando, si è ormai consumato.

Il lavoro però lo porta spesso in giro per il mondo. Negli ultimi viaggi ha notato un clima diverso, segnato da controlli più rigidi e da un’attenzione crescente negli aeroporti. In Cina, spiega, le verifiche sono state numerose. Negli Stati Uniti ha trascorso diverse ore alla dogana di San Francisco, città che oggi gli sembra migliorata rispetto a quanto spesso si racconta.

Per il conduttore questa è la tredicesima edizione del programma: dodici come presentatore e una in passato da concorrente. L’esperienza, racconta, cambia molto a seconda dei partecipanti. Per alcuni il viaggio diventa quasi un confronto con la propria vita, lontano da comfort e telefoni, tra spostamenti difficili e situazioni imprevedibili.

Tra gli inviati della nuova stagione, Lillo è quello che lo diverte di più. Lo descrive come un amante del lusso e dice che il suo modo di presentarsi gli provoca sempre una risata. Di Giulia Salemi ricorda invece un’edizione particolarmente dura in Perù, tra alloggi scomodi e condizioni difficili. In un piccolo albergo senza servizi essenziali arrivò anche un terremoto durante la notte. Nonostante tutto, racconta, lei non perse mai la calma.

Con Guido Meda il rapporto è nato subito. Il conduttore spiega di essersi riconosciuto immediatamente nel suo modo di parlare e nella sua energia. I due si sono trovati in sintonia quasi istantaneamente, come se si conoscessero da tempo.

Tra le coppie in gara, una delle più curiose secondo lui è quella composta da Gaia De Laurentiis e dalla figlia Agnese, soprannominate le Biondine. Il rapporto tra le due è acceso: discutono spesso, ma proprio questo rende il loro viaggio imprevedibile. Non passa inosservata neppure la coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino, molto diversi tra loro. Lei appare distaccata e poco interessata alla visibilità televisiva, mentre lui è più attento a non sbagliare.

L’anno prossimo Costantino della Gherardesca compirà cinquant’anni e affronta l’argomento con leggerezza. Racconta di riderci sopra e di non sentirsi coinvolto dalla classica crisi di mezza età. Anzi, sostiene che spesso riguarda chi non ha vissuto con sicurezza i vent’anni.

Anche sulla vita sentimentale mantiene lo stesso tono ironico. Dice che gli mancano i fidanzati, persino per il gusto di poter raccontare storie nuove. Quanto all’aspetto fisico, scherza sul fatto di non avere il fascino naturale di Brad Pitt: una semplice maglietta bianca non gli basterebbe, mentre preferisce capi più ricercati e pantaloni a zampa.