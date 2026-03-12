realme partner fotografico dell'Accademia di Belle Arti di Roma

realme diventa partner fotografico dell’Accademia di Belle Arti di Roma per integrare la fotografia mobile nella formazione. Il progetto coinvolge studenti e docenti con la serie realme 16 Pro e culminerà in un concorso con mostra finale al Campo Boario.

L’azienda tecnologica realme ha avviato una collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma diventandone partner fotografico ufficiale. L’iniziativa introduce gli smartphone della serie realme 16 Pro all’interno della Scuola di Fotografia e Video, dove verranno utilizzati da studenti e docenti come strumenti di lavoro durante le attività didattiche.

Il progetto nasce con l’obiettivo di portare la fotografia mobile dentro il percorso formativo accademico. I dispositivi saranno impiegati per realizzare esercitazioni, ricerche visive e progetti creativi, permettendo agli studenti di sperimentare nuovi linguaggi fotografici utilizzando tecnologie di uso quotidiano.

La prima fase è programmata tra aprile e giugno 2026. In questo periodo gli studenti lavoreranno con la realme 16 Pro Series durante le lezioni e le attività di laboratorio, sviluppando progetti fotografici e casi di studio che documentano l’utilizzo dello smartphone come mezzo di produzione artistica.

Il percorso proseguirà con il realme Photography Contest, una competizione dedicata al ritratto. Gli studenti dell’Accademia realizzeranno immagini utilizzando esclusivamente dispositivi realme, seguendo il lavoro sotto la supervisione dei docenti e partecipando anche alla selezione curatoriale delle opere.

Le fotografie scelte saranno esposte in una mostra pubblica al Campo Boario di Roma. L’esposizione presenterà al pubblico i lavori realizzati durante il progetto e segnerà la fase conclusiva dell’iniziativa.

L’Accademia di Belle Arti di Roma, istituzione nata alla fine del Cinquecento, è tra i principali centri di formazione artistica del Paese. Nel corso della sua storia ha formato autori come Tano Festa, Pino Pascali e Jannis Kounellis, oltre ad artisti e fotografi contemporanei attivi a livello internazionale.

Il progetto coinvolge 42 studenti e un gruppo di docenti composto da Ernani Paterra e Luca Valerio per la parte creativa, insieme a Claudio Libero Pisano e Francesco Giovanetti per la curatela. Gli studenti seguiranno l’intero processo di produzione fotografica, dalla realizzazione delle immagini alla loro presentazione pubblica.

Le opere realizzate entreranno anche nell’archivio iconografico dell’Accademia e saranno diffuse attraverso i canali istituzionali, contribuendo a documentare il lavoro degli studenti e le sperimentazioni realizzate con gli strumenti di fotografia mobile.