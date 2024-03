Realme 12 Pro - Recensione tecnica comparto fotografico

Realme 12 Pro offre un comparto fotografico di fascia alta, con un sistema a tripla lente posteriore e una fotocamera frontale ad alta risoluzione. Realme 12 Prosi distingue per la sua fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890, che offre un'elevata risoluzione e una buona resa in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia di binning dei pixel. Il teleobiettivo con zoom ottico 3x permette di avvicinarsi ai soggetti senza perdere dettagli, mentre l'ultragrandangolo consente di catturare paesaggi mozzafiato o scene di gruppo. La fotocamera frontale da 32MP è in grado di scattare selfie di alta qualità .

Megapixel: 50MP

Dimensioni del sensore: 1/1,56 pollici - Questo è un sensore di grandi dimensioni per smartphone, che consente di catturare più luce e ottenere immagini di qualità superiore.

Pixel Pitch: 1.0µm - Un pixel pitch più grande significa che ogni singolo pixel è più sensibile alla luce, migliorando la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione e la gamma dinamica.

Tecnologia Pixel Binning: 4-in-1: questa tecnologia combina diversi pixel vicini in un unico pixel più grande, aumentando la sensibilità alla luce e migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Questa tecnologia combina diversi pixel vicini in un unico pixel più grande, aumentando efficacemente la sensibilità alla luce e migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sensore Sony IMX890 da 50MP è uno dei top di gamma sul mercato ed è un elemento chiave delle prestazioni fotografiche di Realme 12 Pro. Ecco un'analisi approfondita delle specifiche e delle funzionalità :

Il sensore Sony IMX890 da 50MP vanta una serie di vantaggi che lo rendono un componente chiave del comparto fotografico di. Le sue dimensioni generose, l'elevato pixel pitch e la tecnologia di binning dei pixel si traducono in una molteplicità di benefici:

• Alta qualità dell'immagine: foto nitide e dettagliate con rumore minimo, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

• Migliore fotografia notturna: immagini notturne più luminose e con meno rumore rispetto ai sensori più piccoli.

• Registrazione video 4K: video ad alta qualità con un buon livello di dettaglio.

• Effetto bokeh: piacevole sfocatura dello sfondo nelle foto ritratto.

Confronto con altri sensori

Il Sony IMX890 si posiziona come un sensore di fascia alta rispetto ad altri sensori comunemente utilizzati negli smartphone. Si confronta bene con sensori come Samsung ISOCELL GN5 e OmniVision OV64B, offrendo dimensioni simili e prestazioni fotografiche competitive.

Campo visivo più ampio: L'ultragrandangolo offre un campo visivo più ampio rispetto al sensore principale. Questo è utile per fotografare paesaggi mozzafiato, scene di gruppo in spazi ristretti o architetture imponenti che non riuscirebbero a entrare completamente in una foto con l'obiettivo standard.

Maggiore profondità di campo: Grazie al suo design, l'obiettivo ultragrandangolare ha una maggiore profondità di campo, ovvero la porzione dell'immagine a fuoco. Questo può essere utile per foto paesaggistiche dove si desidera mantenere nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli sullo sfondo.

Creatività nella composizione: L'ultragrandangolo permette di sperimentare con la composizione dell'immagine, creando scatti con prospettive uniche e dinamiche.

Mentre il sensore principale di Realme 12 Pro ruba la scena, non dimentichiamoci dell'obiettivo ultragrandangolare. Realme 12 Pro integra un sensore ultragrandangolareSebbene la risoluzione non sia altissima, garantisce buoni risultati in diverse condizioni di luce. Per ottenere il massimo da questo obiettivo è consigliabile scattare in buone condizioni di luminosità e fare attenzione alle potenzialiai bordi dell'immagine. Questo sensore gioca un ruolo importante per catturare immagini particolari:

L'obiettivo ultragrandangolare offre diversi vantaggi ma ha alcuni potenziali limiti

Rispetto al sensore principale la sua risoluzione inferiore può tradursi in una minore quantità di dettagli e in un aumento del rumore digitale, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l'ampio campo visivo può causare distorsioni dell'immagine, soprattutto ai bordi. Tuttavia, alcuni smartphone, incluso Realme 12 Pro, integrano software di correzione automatica per ridurre questo effetto.

Realme 12 Pro si distingue per la presenza di un teleobiettivo che permette di avvicinarsi ai soggetti senza perdere di qualità . Lo zoom ottico 2x, la buona risoluzione del sensore e la stabilizzazione ottica dell'immagine lo rendono ideale per catturare primi piani dettagliati di soggetti lontani. Le opzioni di zoom ibrido e digitale ampliano ulteriormente le possibilità creative, offrendo la flessibilità di avvicinarsi a qualsiasi soggetto. Ecco i suoi punti di forza:

Zoom ottico 2x A differenza dello zoom digitale che ingrandisce l'immagine artificialmente, lo zoom ottico 2x del teleobiettivo di Realme 12 Pro offre una riproduzione fedele dei dettagli senza perdita di qualità . Questo è ideale per catturare primi piani di soggetti lontani, come animali, persone o dettagli architettonici, senza dover fisicamente avvicinarsi.

Sensore da 32MP

Il teleobiettivo integra un sensore da 32MP che garantisce una buona risoluzione delle immagini, consentendo di catturare foto nitide e ricche di dettagli. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) aiuta a ridurre le vibrazioni e a ottenere foto stabili anche con tempi di posa lunghi.

Realme 12 Pro offre anche lo zoom ibrido 5x e lo zoom digitale 20x. Lo zoom ibrido combina lo zoom ottico con lo zoom digitale per raggiungere un ingrandimento maggiore, pur mantenendo una buona qualità dell'immagine. Lo zoom digitale, seppur utile in alcune situazioni, può causare una perdita di dettaglio e un aumento del rumore digitale.

Fotocamera frontale di Realme 12 Pro: Selfie di alta qualitÃ

Realme 12 Pro non delude neanche sulla fotocamera frontale, offrendo un sensore da 16MP. L'alta risoluzione del sensore, la modalità ritratto e le diverse funzionalità aggiuntive garantiscono selfie di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, grazie al suo design compatto e al display con foro centrale, la fotocamera frontale non risulta invadente e offre un'esperienza di utilizzo piacevole. Ecco con alcune caratteristiche interessanti:

Alta risoluzione

Il sensore da 16MP permette di scattare selfie con un elevato livello di dettaglio, perfetti per essere condivisi sui social media o stampati. La tecnologia di binning dei pixel combina 4 pixel in 1, aumentando la sensibilità alla luce e migliorando la qualità dei selfie in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera frontale di Realme 12 Pro include una modalità ritratto avanzata che applica un effetto bokeh naturale, sfocando lo sfondo e facendo risaltare il soggetto. È possibile regolare l'intensità dell'effetto bokeh per ottenere il risultato desiderato.

Altri scatti

La fotocamera frontale offre anche diverse altre funzionalità , come la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) per ridurre le vibrazioni, la modalità HDR per migliorare la gamma dinamica e la possibilità di applicare filtri e AR sticker per rendere i selfie ancora più divertenti.

Realme 12 Pro: Funzionalità Software per un'Esperienza Completa

Oltre all'hardware di alto livello, Realme 12 Pro vanta un software ricco di funzionalità che e migliorano l'esperienza utente in diversi aspetti. Dall'interfaccia personalizzabile alle funzioni di sicurezza avanzate, fino ai miglioramenti per il gaming e alle altre funzionalità utili, Realme 12 Pro si dimostra un dispositivo completo e versatile. Inoltre, Realme è solita rilasciare aggiornamenti software regolari per aggiungere nuove funzionalità e migliorare le prestazioni del dispositivo.

Basata su Android 13, la Realme UI 3.0 offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile con un design fluido e animazioni accattivanti. La modalità Always-On Display permette di visualizzare informazioni come l'ora, le notifiche e la batteria con lo schermo spento. La funzione Flex Drop consente di ridimensionare e posizionare liberamente le app in finestre separate per un multitasking efficiente.

Funzionalità di sicurezza avanzate

Realme 12 Pro include un sensore di impronte digitali in-display per un accesso rapido e sicuro al dispositivo. La funzione di sblocco facciale utilizza il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono in modo rapido e sicuro. La Realme Vault offre uno spazio sicuro per archiviare file e app sensibili.

La modalità Game Space ottimizza le prestazioni del telefono per un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. La funzione HyperBoost 4.0 aumenta la velocità di risposta del telefono e riduce il lag durante il gioco. La modalità GT 3.0 permette di sfruttare al massimo la potenza del telefono per giocare con le impostazioni grafiche al massimo.

Realme 12 Pro include anche diverse altre funzionalità utili, come la clonazione dell'app, la registrazione dello schermo, la modalità di guida e la modalità Zen.

Come gira i video

Realme 12 Pro offre una suite di registrazione video versatile con alcune funzionalità interessanti per la sua fascia di prezzo.Risoluzione e frame rate:

4K a 30/60 fps

1080p a 30/60/120/240 fps

720p a 30/60 fps

Stabilizzazione ottica dell'immagine (EIS) su grandangolo e ultra grandangolo

Modalità Super Slow Motion a 1080p 240 fps

Modalità Time-lapse

Modalità ritratto con effetto bokeh

Zoom digitale fino a 5x

Buoni dettagli in 4K e 1080p, con colori precisi e bilanciamento del bianco accurato.

La stabilizzazione ottica dell'immagine (EIS) aiuta a ridurre il tremolio, rendendo i video più stabili.

Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono decenti, con un po' di rumore visibile.

L'audio è registrato in stereo con una qualità decente.

Ampia varietà di opzioni di risoluzione e frame rate.

Stabilizzazione ottica dell'immagine su due lenti.

Modalità Super Slow Motion e Time-lapse.

La qualità video in condizioni di scarsa illuminazione potrebbe essere migliore.

Conclusioni

In definitiva, Realme 12 Pro si posiziona come uno dei migliori smartphone nella sua fascia di prezzo per quanto riguarda il comparto fotografico. La qualità delle immagini è eccellente in diverse condizioni di scatto grazie all'hardware di alta qualità e alle funzionalità software avanzate. Questa combinazione di fattori lo rende un'ottima scelta per chi desidera un dispositivo in grado di catturare immagini e video di alta qualità a un prezzo competitivo. Consigliatissimo!

Voto Comparto Fotografico 8.5/10