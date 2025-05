realme GT 7 Dream Edition: Partner Aston Martin F1

realme annuncia una partnership strategica con il team Aston Martin di Formula Uno® e lancia il realme GT 7 Dream Edition

Il realme GT 7 Dream Edition è solo il primo modello di questa collaborazione, caratterizzato da un design iconico e dal caratteristico colore Aston Martin Racing Green

MILANO, 20 maggio 2025- realme annuncia la partnership strategica triennale con il Team Aston Martin di Formula Uno®. Tappa fondamentale di questa collaborazione, realme si appresta a lanciare un'entusiasmante edizione in co-branding: il GT 7 Dream Edition.

Le ali dell'ingegneria per un'innovazione d'eccellenza

Sky Li, CEO di realme, ha dichiarato: “La collaborazione con un team di competizioni leggendario come Aston Martin Aramco è per noi un passo fondamentale per spingere i confini dell'innovazione. Solo i nostri prodotti più performanti ottengono le 'ali da scarabeo' e prendono il volo; quindi, siamo entusiasti di sfruttare la nostra nuova piattaforma con il team per continuare a portare agli utenti di tutto il mondo design straordinari e artigianalità di alto livello”.

Matt Chapman, Responsabile Licenze e Merchandising, Aston Martin Aramco Formula One™ Team:“E' un piacere dare il benvenuto a realme nella squadra, con il lancio del nostro primo smartphone in co-branding. Il GT 7 Dream Edition combina prestazioni elevate e design innovativo e non vediamo l'ora di lavorare insieme sui modelli futuri. La passione è il motore del Team Aston Martin di Formula Uno® e ci spinge a superare i limiti dell'immaginazione e a realizzare l'eccellenza. Siamo uniti nell'incessante ricerca di prestazioni rivoluzionarie, design innovativo e perfezione in ogni dettaglio dei nostri prodotti. Con il realme GT 7 Dream Edition ci siamo dedicati a trasformare i sogni in realtà racchiudendo in un unico prodotto il massimo del design e delle prestazioni",ha concluso Chapman.

realme GT7 Dream Edition: dove l'eredità delle competizioni incontra le prestazioni di un flagship

In qualità di brand di smartphone a più rapida crescita al mondo, realme si è impegnata a fornire ai giovani utenti di tutto il mondo esperienze tecnologiche che superano le aspettative. Grazie alla collaborazione con Aston Martin Formula One® - un nome leggendario, rinomato per l’eccellenza ingegneristica, le elevate prestazioni e il design iconico - realme sta compiendo passi importanti per offrire un'esperienza tecnologica senza precedenti alla prossima generazione di utenti.

Il primo prodotto di questo co-branding, il realme GT 7 Dream Edition continua la tradizione di prestazioni di eccellenza della serie realme GT e incorpora il design aerodinamico Flow Lines e il design personalizzato Aston Martin Racing Green. Nell'ambito di questa collaborazione, le due parti hanno in programma, inoltre, di sviluppare due modelli all'anno, rendendo la partnership ancora più entusiasmante e attesa.

Serie realme GT 7: Flagship Killer del 2025

Il realme GT 7 debutta con il processore Dimensity 9400e di MediaTek, fra i primi tre processori Android in Europa. È dotato di una batteria da 7000 mAh + 120 W che garantisce una carica completa in 40 minuti e una durata di due giorni, confermata dal white paper di TÜV Rheinland sulla tecnologia della batteria. Progettato per le performance, il dispositivo sfrutta un design con CPU all-big-core e la tecnologia GT Boost per sostenere giochi a 120 FPS ottimizzando l'efficienza energetica.

Il GT 7 combina una potenza di livello console con l'innovativa tecnologia di raffreddamento IceSense Graphene, che garantisce una dissipazione del calore a 360° per prestazioni elevate e costanti. Progettato per gli amanti della produttività e dell'intrattenimento, il GT 7 consolida la posizione di realme come leader nell'innovazione delle batterie. Questo “Flagship Killer del 2025” ridefinisce il concetto di prestazioni e durata in un unico elegante prodotto.

L'evento di lancio globale della serie realme GT 7 si terrà il 27 maggio a Parigi, in Francia.