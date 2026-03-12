Disponibile il DLC Anti-ParadoX per Digimon Story Time Stranger

Il DLC Anti-ParadoX di Digimon Story Time Stranger arriva con un nuovo episodio e cinque Mega Digimon inediti. Il contenuto aggiuntivo amplia la storia con personaggi e percorsi evolutivi speciali disponibili per i giocatori del titolo.

È online il terzo contenuto aggiuntivo di Digimon Story Time Stranger. Il pacchetto, chiamato Additional Digimon & Episode Pack 3 Anti-ParadoX, introduce una nuova missione narrativa che affianca la trama principale e porta i giocatori dentro un racconto autonomo ambientato tra dimensioni e linee temporali diverse.

Il nuovo episodio segue le vicende di Asuna Shiroki e Monica Simmons. La loro storia si sviluppa attraverso incontri e eventi che attraversano tempo e spazio, offrendo un’avventura parallela con nuovi sviluppi e momenti dedicati ai due personaggi.

Il DLC introduce inoltre diversi percorsi di Digievoluzione legati a cinque Mega Digimon. Tra questi compaiono Omnimon (X Antibody), Jesmon (X Antibody), Magnamon (X Antibody), Gallantmon (X Antibody) e UlforceVeedramon (X Antibody), ognuno con evoluzioni e abilità specifiche da sbloccare nel corso dell’episodio.

Il gioco base è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. La versione per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è invece prevista per il 10 luglio 2026. Per accedere al nuovo episodio è necessario possedere il titolo principale.

Il contenuto aggiuntivo può essere acquistato singolarmente oppure attraverso il Season Pass del gioco. Il pacchetto amplia l’esperienza del GDR mantenendo il sistema di progressione e allenamento dei Digimon già presente nel titolo originale.

Nel mondo di gioco convivono il mondo umano e Iliad, la dimensione digitale minacciata dal collasso. I giocatori viaggiano tra queste realtà, reclutando e allenando creature digitali per affrontare la crisi che coinvolge entrambe le dimensioni.

Durante l’avventura è possibile incontrare e addestrare centinaia di creature. Il titolo include oltre 450 Digimon, ciascuno con abilità e caratteristiche differenti, che possono essere sviluppate attraverso allenamento, evoluzioni e combinazioni strategiche.

Il sistema di combattimento resta basato su scontri strategici a turni. I giocatori devono gestire le capacità dei propri partner digitali per affrontare avversari sempre più impegnativi, inclusi Digimon ostili e boss di grandi dimensioni che bloccano il percorso.