Indiana Jones e l'antico Cerchio arriva su Nintendo Switch 2, disponibile anche il DLC L'Ordine dei Giganti

Indiana Jones e l’antico Cerchio arriva su Nintendo Switch 2 con una nuova avventura ambientata tra i film storici della saga. Il gioco debutta anche in formato fisico e introduce controlli di movimento dedicati alla console.

Indiana Jones e l’antico Cerchio è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 in tutto il mondo. Il titolo può essere acquistato sia in formato digitale attraverso il Nintendo eShop sia con scheda di gioco fisica nei negozi.

Sviluppato da MachineGames insieme a Lucasfilm Games, il nuovo capitolo dedicato al celebre archeologo propone un’avventura per giocatore singolo costruita attorno a esplorazione, combattimenti ravvicinati ed enigmi ambientali. La storia si colloca cronologicamente tra gli eventi de “I Predatori dell’Arca Perduta” e “L’Ultima Crociata”, con una trama originale fatta di misteri archeologici e organizzazioni nemiche sparse in diverse parti del mondo.

Il gioco è stato premiato come miglior gioco d’avventura dell’anno ai D.I.C.E. Awards 2025 e ha raccolto oltre 90 riconoscimenti internazionali. L’esperienza punta su una forte impronta cinematografica, con sequenze narrative e ambientazioni ispirate allo stile classico della saga.

Su Nintendo Switch 2 sono presenti anche controlli di movimento dedicati, utilizzati durante le fasi stealth, nei combattimenti corpo a corpo e nella risoluzione dei rompicapi. Le funzionalità della console permettono inoltre di continuare l’avventura anche in modalità portatile.

È disponibile separatamente anche il contenuto aggiuntivo L’Ordine dei Giganti, espansione narrativa che introduce nuovi contenuti per la storia. Chi acquista il DLC riceve anche gli abiti “Tempio maledetto” per Indiana Jones.