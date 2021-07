Ecovacs Deebot N8+ : Pulizia completa ed automatica della casa

I lavori di pulizia di un appartamento o di una casa sono ben noti: passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti sono compiti assolutamente essenziali per il tuo benessere, e allo stesso tempo possono essere operazioni estremamente dispendiose in termini tempo. Certo, alcune attività saranno svolte meglio da un essere umano, ma su questioni come aspirare la polvere o pulire le macchie sui pavimenti, abbiamo ancora bisogno dell'olio di gomito per ottenere un risultato efficiente e coerente? Forse le cose stanno cambiando con l'arrivo della robotica domestica, e in particolare degli aspirapolvere intelligenti. Ecovacs è uno dei leader in questo settore, e beneficia di un'esperienza di oltre 20 anni nel campo della robotica.

Il modello che ci interessa oggi è il Deebot N8+, il "plus" ha l'aggiunta di una base di ricarica e recupero automatico della polvere.

Il Deebot N8+ si occupa di tutto, dalla polvere e dai peli dei tuoi amici a 4 zampe, alle macchie ostinate. La potenza di aspirazione è di 2300 Pa. Ecovacs consente di utilizzare Deebot N8+ con una stazione di svuotamento automatico, che incorpora un sacchetto ipoallergenico da 2,5 L. Se utilizzato con la sua stazione, il Deebot N8+ può essere utilizzato efficacemente per 30 giorni senza alcuna manutenzione.

Ecovacs Deebot N8 + scheda tecnica

Tecnologia di navigazione - Laser

Tipo di robot - Robot aspirapolvere

Autonomia - 120 minuti

Mappatura - si

Pulizia

Tipo di robot - Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Potenza di aspirazione - 2300 Pa

Livelli di potenza di aspirazione - 4

Recupero polvere - Con torretta base ricarica

Capacità del contenitore della polvere - 0,42 l

Capacità del serbatoio dell'acqua - 0,24l

Spazzola centrale - sì : Nylon e gomma

Spazzola laterale - 2

Base di aspirazione - si

Livello sonoro - 67dB

Capacità della batteria - 3.200 mAh

Navigazione

Tecnologia di navigazione - Laser

Mappatura- si

Rilevatore di ostacoli - si

Rilevatore di vuoto - si

Pareti virtuali - si

Programmabile - si

Connettività

Wifi senza fili - si

Google Home, Amazon Alexa

Assistente vocale compatibile

Alexa, Assistente Google

Caratteristiche fisiche

Altezza - 93,6 mm

Larghezza - 353 mm

Forma del robot Robot- Disco

Il Deebot D8+ assomiglia molto agli ultimi modelli offerti da Ecovacs ed anche in questo caso non ha voluto allontanarsi da una formula collaudata e adesso propone un robot aspirapolvere in formato rotondo, di colore bianco. Il dispositivo si integra perfettamente con qualsiasi interno e non prende troppe impronte o polvere rispetto a un modello laccato nero.

Sul lo sportello superiore è presente un solo pulsante per accendere o spegnere il robot. Ecovacs ha affidato quasi tutto all'applicazione mobile attraverso la quale siamo in grado di impostare e comandare il nostro robot. Il software è davvero semplice e completo, dalla configurazione alle impostazioni.

Sulla parte superiore c'è anche la torretta che include sensori ToF ( Time of Flight ) che permettono al Deebot N8+ di mappare l'intera casa durante il suo passaggio. Aprendo lo sportello troviamo il contenitore della polvere, ma anche il tasto per lo spegnimento del dispositivo in caso di assenza prolungata.

Sulla parte anteriore sono posizionati i molti altri sensori per aiutare il robot a navigare all'interno dell'ambiante di lavoro. Sotto il dispositivo, c'è una spazzola principale composta da setole di gomma e nylon. L'accessorio è di buona qualità e sembra abbastanza resistente anche dopo diverse ore di lavoro. Inoltre nell'APP è possibile visualizzare le ore di lavoro e lo stato complessivo del robot. Con un utilizzo intenso gli accessori in dotazione possono durare circa sei mesi. Successivamente è possibili acquistare il ricambio degli accesso ad un prezzo che varia tra i 25 e i 40 euro.

Due spazzole laterali lo accompagnano per raccogliere la polvere negli angoli e lungo i battiscopa. Sono piuttosto larghi e riescono a ruotare anche al di sotto di mobili.

Infine, sul retro, troviamo l'alloggiamento per il serbatoio dell'acqua e per i mop.

Il Deebot N8+ è accompagnato da una base di ricarica che permette al robot di recuperare la polvere raccolta nel serbatoio e di depositarla in un sacchetto.

L'azienda si è posta una missione, che è quella di essere in prima linea nell'evoluzione dai compiti domestici "manuali" alla loro automazione, per semplificare la nostra vita quotidiana da un lato, con dispositivi più facili da usare, più intelligenti, più efficienti e più connessi.

Rispetto a un aspirapolvere tradizionale, un robot aspirapolvere come il DEEBOT N8+ di Ecovacs può essere molto più mobile e autonomo, pulendo a fondo la polvere sotto un letto o un mobile e riesce a pulire meglio anche gli angoli. Grazie alla gestione e al riconoscimento dello spazio, il robot è in grado di mappare le tue stanze per concentrare la pulizia su alcune di esse, o evitare le aree che delimiti. Tutto ciò porta un chiaro vantaggio agli utenti, che confermano Ecovacs nella validità dei suoi prodotti. Inoltre è possibile fare una doppia mappa per gli ambienti e gli appartamenti posti su più livelli .

Aspirare, pulire i pavimenti e pulizia automatica per 30 giorni

La vera differenza è questa! L'Ecovacs Deebot N8+ è il nuovo frutto di questa competenza, ed è prima di tutto un aspirapolvere multifunzione, versatile ed efficiente. Grazie al sistema OZMO, il Deebot N8+ permette di unire in un'unica operazione le due operazioni necessarie per la pulizia dei pavimenti, ovvero da un lato l'aspirazione di polvere, sporco o peli di animali domestici, e dall'altro, lavando i pavimenti che lo richiedono. La capacità del serbatoi permette tranquillamente di lavare una superfice di circa 100 m2. Con il sistema OZMO puoi pulire tutta la tua casa o appartamento, eseguendo le due operazioni di aspirazione e pulizia in un unico passaggio. Questo permette una pulizia più profonda ed efficace rispetto al solo passaggio dell'aspirazione.

Il DEEBOT N8 + , insieme alla stazione di svuotamento automatico, offre un'esperienza di pulizia più potente, senza preoccupazioni e automatizzata.

Stazione di svuotamento automatico - pulisce automaticamente il contenitore della polvere del robot dopo la pulizia ed è dotato di un sacchetto per la polvere usa e getta di grande volume da 2,5 litri. Riduce drasticamente la necessità dell'interazione umana diretta fino a 30 giorni . Inoltre tutti i componenti sono lavabili ed è possibile intervenire con l'apposita spatolina in dotazione

Deebot N8+: intelligenza artificiale e applicazione mobile

Ecovacs Deebot N8 + è anche un concentrato di tecnologia e inizia con i suoi sensori. La chiave per un robot aspirapolvere risiede nell'intelligenza e nella precisione del rilevamento. I modelli entry-level seguiranno semplicemente schemi di movimento uniformi rilevando muri e ostacoli, ma senza avere una reale capacità di mappare le stanze della tua casa. Il Deebot + utilizza un sistema di rilevamento tramite un laser DToF. È una tecnologia aerospaziale che il produttore Ecovacs è tra i primi a utilizzare. La forza della tecnologia deriva da un doppio rilevamento della distanza, con una precisione di rilevamento 4 volte superiore al normale.

Il Deebot N8+, abbinato alla sua applicazione mobile, può mappare il tuo appartamento o casa, con rilevamento di stanze diverse, e la possibilità di mappare più piani, più precisamente fino a 3 piani diversi. Puoi utilizzare questa funzione per i piani della tua casa, ma anche ad esempio per due o anche tre appartamenti diversi. Ovunque tu sia, il Deebot N8+ sarà quindi pienamente operativo e in grado di pulire tutte le tue stanze o una in particolare, e ritrovare sempre la strada per tornare alla sua base. È persino in grado di rilevare automaticamente su quale piano si trova e non è necessario specificarlo. Con la tecnologia Virtual Boundary, puoi anche specificare le aree del tuo appartamento o della tua casa in cui il robot non entrerà, una funzionalità particolarmente utile se lavori da casa e vuoi iniziare una sessione di pulizia rimanendo concentrato su altro. Naturalmente, il Deebot N8+ comunica tramite la sua intuitiva applicazione mobile, ma può anche essere integrato negli ecosistemi di casa connessa e in particolare gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant.

Il robot aspirapolvere offre quattro modalità di aspirazione: Silenzioso, Standard, Max e Max+, da regolare in base al livello di sporco presente in casa.

In modalità Standard, il Deebot N8+ riesce comunque ad assicurare un ottimo risultato. Molto soddisfacenti anche le spazzole laterali che riescono a raccogliere polvere e briciole.

Nell'applicazione è possibile regolare il numero di passaggi in modo da chiedere al robot di passare fino a due volte in casa per un lavoro ancora più preciso e un migliore recupero dei rifiuti, ma anche configurare ogni zona di pulizia con un'impostazione personalizzata .

Il Deebot N8 + è piuttosto silenzioso in modalità Standard. E' sempre meglio uscire dalla stanza per farlo lavorare nel miglior modo e per non essere infastiditi dal rumore prodotto dal motore, anche se il suo utilizzo non è un tormento. Tanto più che il robot è piuttosto veloce quando si muove.

Anche la modalità Silent si difende bene e permette una pulizia di qualità del pavimento.

Il Deebot N8 + è più a suo agio con peli di animali o rifiuti più grandi nelle modalità Max e Max +, quest'ultima spingendo il motore alla sua capacità massima con una potenza totale di 2300 Pa. Il risultato è impeccabile, ma dovrete ovviamente fare i conti con il rumore del dispositivo, molto più pronunciato.

L'aspirazione dell'Ecovacs Deebot N8+ è semplicemente eccellente. Al termine della pulizia, Deebot N8+ torna alla sua stazione di ricarica e inizia a svuotare la vaschetta interna. L'operazione richiede solo pochi secondi. Ecovacs lascia anche la scelta del numero di cicli prima di iniziare il recupero dei rifiuti con un'opzione personalizzabile nelle impostazioni dell'applicazione. Non è necessariamente utile, durante le pulizie quotidiane ad esempio, avviare l'aspirazione per raccogliere solo qualche granello di polvere e il produttore ha avuta la buona idea di far personalizzare un po' di più il proprio robot aspirapolvere.

Navigazione: mappatura precisa

Il Deebot N8+ utilizza il sistema di spostamento più classico possibile, disponibile in tutta la sua gamma di robot aspirapolvere. Il dispositivo inizia seguendo le pareti della stanza e poi si occupa dell'interno dell'area a zigzag.

Il robot evita molto correttamente gli ostacoli. Durante il primo passaggio, il Deebot N8+ lancia una prima mappatura utilizzando i suoi sensori laser. Dopo un solo ciclo di pulizia, l'intero appartamento è stato fedelmente rappresentato sulla mappa.

Da lì è possibile interagire con la mappa in modo da creare dei limiti virtuali, per impedire al robot di raggiungere determinate zone della casa. Per fare ciò, è sufficiente accedere all'opzione e disegnare l'area sul touch screen e convalidare.

Lavaggio dei pavimenti

Il Deebot N8+ lava il pavimento della vostra casa o del vostro appartamento grazie ad una vaschetta da installare sul retro del dispositivo. Diversi panni usa e getta sono forniti con il dispositivo e un panno lavabile in lavatrice estremamente resistente.

Non appena il serbatoio viene posizionato sul robot aspirapolvere, l'applicazione riconosce l'accessorio e offre l'accesso alle varie opzioni di lavaggio, come il livello dell'acqua utilizzato durante il ciclo o il numero di passaggi del robot in ciascuna zona.

Una volta lanciato, il Deebot N8+ aspirerà il pavimento e le superfici e ripulirà dalle tracce in un unico ciclo per una maggiore velocità. Da notare che il marchio sconsiglia l'utilizzo di un classico prodotto casalingo per non rovinare il dispositivo nel tempo, ma in commercio trovate diversi prodotti dedicati a robot lavapavimenti che saranno in grado di aumentare i risultati di lavaggio.

La forza di questa sistema di pulizia è il tempo. Con l'impiego quotidiano del Deebot N8 + in modalità pulizia automatica (aspirazione e lavaggio) dopo 3 o 4 giorni di utilizzo sarete in grado di apprezzare l'ottimo risultato che vi permetterà di avere sempre gli ambienti ben puliti con il minimo sforzo. L'autonomia del Deebot N8 + è di circa due ore, ma nel caso in cui non abbia finito il ciclo di pulizia, il robot torna alla stazione di ricarica ed al termine e automaticamente riprende a pulire dal punti in cui si era fermato. E' possibile anche impostare degli orari "Non disturbare" per interrompere e mettere in pausa la pulizia in determinate ore del giorno.

Inoltre il robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti assicura un’esperienza di pulizia superiore con il riconoscimento tappeti, per aumentare la potenza di aspirazione dove è necessario ed evitare di lavare anche la moquette. Tutti i tipi di pavimento come moquette, laminato, PVC, parquet o piastrelle vengono quindi aspirati e lavati in modo ottimale.

Applicazione: software semplice e completo

Per controllare e configurare Deebot N8 +, Ecovacs utilizza il suo software Ecovacs Home. L'installazione è semplicissima e all'apertura della confezione troverete delle utilissimi e veloci istruzioni che vi permetteranno di collegare il vostro robot in pochi minuti e senza nessuna perdita di tempo. Troviamo quindi un menu home composto dalla mappa e da una barra delle opzioni che consente in pochi istanti di avviare un ciclo di pulizia e accedere alle preferenze di aspirazione e lavaggio. Da questa schermata è anche possibile avviare una pulizia personalizzata, ad esempio in una stanza specifica.

Le funzionalità che consentono di personalizzare la mappa sono disponibili fin dal primo ciclo di pulizia effettuato e mappatura completata.

I parametri si trovano in un menu "..." che raggruppa tutte le opzioni di programmazione oltre ad altre funzionalità, come l'attivazione della pulizia automatica in modo che l'aspirazione sia più forte quando il robot si trova su un tappeto o la disattivazione della raccolta della polvere alla fine di ogni ciclo.

Ecovacs ha spinto la personalizzazione del suo dispositivo, ma offre un software facile da imparare e in cui tutte le funzionalità più importanti del Deebot N8+ si trovano nella home page.

Il Deebot N8 + ha un eccellente rapporto qualità-prezzo che soddisferà la maggior parte degli utenti che desiderano un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente e completo. La recensioni degli utenti sono ottime e permettono di acquistare in totale serenità.

