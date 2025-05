ECOVACS presenta DEEBOT X9 PRO OMNI

Home / Social News / ECOVACS presenta DEEBOT X9 PRO OMNI

Pulizia senza precedenti grazie alla combinazione delle tecnologie BLAST e OZMO ROLLER

Il nuovissimo aspirapolvere robot ECOVACS riunisce per la prima volta le ultime innovazioni dell'azienda, la tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) e OZMO Roller Mopping, per pavimenti impeccabili in ogni angolo e un'esperienza d'uso semplificata

ECOVACS ROBOTICS, leader mondiale nella robotica di servizio, per la prima volta unisce in un unico aspirapolvere robot, il DEEBOT X9 PRO OMNI, due innovazioni incredibili - l'aspirazione ultrapotente BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) e il lavaggio profondo dei pavimenti della tecnologia OZMO ROLLER con autolavaggio istantaneo. La sua efficienza di pulizia a doppia potenza, grazie alle più avanzate tecnologie di aspirazione e pulizia robotica, ridefinisce gli standard contro polvere dei tappeti e macchie dei pavimenti.

“Con il nostro DEEBOT X9 PRO OMNI, ECOVACS non si è limitata a migliorare la pulizia, ma l'ha reimmaginata”, ha dichiarato Senthoorran Rajendran, Product Marketing Specialist di ECOVACS. “Seguendo la nostra missione 'Robotica per tutti', abbiamo riunito le nostre tecnologie di pulizia leader del settore per risolvere le sfide più urgenti degli utenti, dalla raccolta efficace della polvere alla rimozione di macchie ostinate. Ogni innovazione risponde alle esigenze concrete di pulizia più complesse. Sfruttando intelligenza artificiale e tecnologia all'avanguardia, infatti, stiamo rendendo la cura dei pavimenti più efficiente e portando un nuovo livello di convenienza e pulizia nella vita di tutti i giorni”.

ECOVACS è leader decennale nel mercato cinese dei robot aspirapolvere e riafferma la sua esperienza con il DEEBOT X9 PRO OMNI, che rappresenta l’impegno a migliorare continuamente le sue tecnologie per soddisfare le esigenze degli utenti. Nell'ambito di quest’obiettivo, le spese di R&S di ECOVACS hanno raggiunto i 90 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2024 e i suoi prodotti servono attualmente più di 28 milioni di famiglie in quasi 170 Paesi e regioni del mondo.

Prestazioni di pulizia impareggiabili: la combinazione di aspirazione BLAST e sistema di lavaggio OZMO ROLLERDEEBOT X9 PRO OMNI offre prestazioni di pulizia superiori grazie alla tecnologia di aspirazione ultra-forte ECOVACS BLAST e alla tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER.

· Soluzione BLAST: a differenza degli aspirapolvere tradizionali che privilegiano la sola aspirazione, l'innovativa BLAST di ECOVACS massimizza il flusso d'aria con una potenza di aspirazione di 16.600 Pa e una portata d'aria di 16,3 L/s, leader nel settore (49% in più rispetto ai sistemi tradizionali). Ciò consente di ottenere una migliore rimozione della polvere dai tappeti del 137,6%, mantenendo il 100% di raccolta di detriti di grandi dimensioni, come le briciole dei cereali, ed eccelle sia nella rimozione di polveri fini che nella pulizia più profonda.

· Tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER: l'innovativa tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER di ECOVACS offre una pressione di lavaggio 16 volte superiore (3.700Pa) rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie alla rotazione ad alta velocità del rullo, strofina i pavimenti a 220 giri al minuto, garantendo una rimozione accurata delle macchie e prevenendo al contempo striature e contaminazioni incrociate.

Design innovativo: la precisione incontra l'efficienzaOltre alla potenza di pulizia avanzata di ECOVACS BLAST e OZMO ROLLER, DEEBOT X9 PRO OMNI vanta diverse funzioni avanzate che migliorano la pulizia e offrono un'esperienza d'uso più efficiente. Queste includono:

· Sistema antigroviglio ZeroTangle 3.0: certificato dal TÜV Rheinland, la spazzola laterale antigroviglio ARClean e la spazzola principale con tecnologia a ciclone prevengono efficacemente i grovigli di capelli, garantendo un funzionamento regolare.

· TruEdge 2.0 e sensore bordi 3D: attraverso un algoritmo sensoriale migliorato e al nuovo sensore TruEdge 3D Edge Sensor, il mocio a rullo a regolazione continua si adatta a vari tipi di angoli e curve, assicurando una precisa prevenzione delle collisioni pur rimanendo vicino ai bordi. Inoltre, la spazzola laterale si estende costantemente su una struttura solida per raggiungere i punti ciechi negli angoli, ottenendo una copertura quasi completa, anche in aree tradizionalmente difficili da pulire.

· Sistema a triplo sollevamento: separa in modo intelligente la pulizia a secco da quella con acqua, sollevando il mocio a rullo per proteggere i tappeti e impiegando una modalità di pulizia mirata per i liquidi.

· Pulizia intelligente dei tappeti: le modalità “Carpet First” e “Carpet Deep Cleaning” offrono una pulizia ad hoc per i diversi tipi di tappeto, con opzioni personalizzabili per risultati ottimali.Tecnologia intelligente per una maggiore semplicità di utilizzo DEEBOT X9 PRO OMNI è dotato della tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, che consente di riconoscere gli oggetti in tempo reale e di evitare gli ostacoli. Questo sistema intelligente si adatta all'ambiente domestico dell'utente, anche in presenza di animali domestici e persone in movimento.

· AI Stain Detection 2.0: identifica automaticamente le macchie e le affronta con strategie di pulizia personalizzate.· Assistente vocale YIKO-GPT: per controllare DEEBOT con semplici comandi vocali o di testo, grazie all'avanzato Large Language Model.

· Design ultra-sottile: con soli 98 mm, DEEBOT passa facilmente sotto i mobili e supera ostacoli fino a 20 mm.

· Stazione OMNI aggiornata: il sistema di lavaggio a temperatura controllata 2.0 regola automaticamente il calore e i cicli di lavaggio (tra 40 e 75°C) in base ai livelli di sporco. Igienizza i panni con acqua a temperatura controllata e li asciuga a 63°C in sole due ore per eliminare batteri e odori, contribuendo a mantenere i pavimenti immacolati giorno dopo giorno. Lo svuotamento automatico della cassetta della polvere libera l'utente dallo smaltimento manuale fino a 90 giorni. Insieme al vassoio di lavaggio del mocio, che non richiede manutenzione per 150 giorni, e all'avanzato sistema di erogazione della soluzione detergente 200:1, garantisce una pulizia senza fatica.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI ridefinisce la pulizia della casa, grazie alle sue potenti prestazioni, alle tecnologie all'avanguardia, al design innovativo e intelligente e alla praticità senza pari.

Disponibilità e prezziDEEBOT X9 PRO OMNI è disponibile da oggi e fino al 21 maggio al prezzo speciale di 1.299€, invece che 1.499€, nello store Amazon di ECOVACS.

ECOVACS lancia tre nuove linee di prodotto per il 2025

Dalla falciatura del prato alla pulizia di finestre e pavimenti: prendersi cura della casa non è mai stato così facile con le nuove famiglie di prodotti EcovacsECOVACS Robotics, leader globale nella robotica per la casa intelligente, annuncia con orgoglio il lancio di tre innovative famiglie di prodotti pensate per trasformare la manutenzione della casa e del giardino.

CES 2025: le novità da ECOVACS

Al CES 2025, ECOVACS presenta la famiglia di aspirapolvere robotici DEEBOT X8, dotata della tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER.

Il Natale è ancora più magico con ECOVACS

Il Natale è alle porte, ma con i prodotti ECOVACS la scelta del regalo perfetto non è mai stata così semplice.