Luigi Nativi morto a 18 anni a La Maddalena indagine della Procura e autopsia sul tiktoker

Luigi Nativi è morto a 18 anni nella sua casa di La Maddalena dopo essersi tolto la vita. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta per ricostruire le ultime ore del giovane tiktoker e capire cosa sia accaduto nei giorni precedenti alla tragedia.

La morte di Luigi Nativi, 18 anni, continua a scuotere La Maddalena e l’intera Sardegna. Il giovane content creator è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo quanto emerso finora si sarebbe tolto la vita. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio legato alla vicenda.

Il pubblico ministero Noemi Mancini ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. L’esame sarà eseguito nei prossimi giorni e servirà a confermare le cause della morte. Nel frattempo gli investigatori hanno sequestrato i telefoni del giovane per analizzare messaggi, chiamate e contatti avuti nelle ore e nei giorni immediatamente precedenti alla tragedia.

L’indagine punta a ricostruire il quadro delle ultime frequentazioni e a verificare se possano emergere elementi utili per comprendere cosa sia accaduto prima del gesto estremo. Gli accertamenti riguardano in particolare le conversazioni e le attività online del ragazzo.

La famiglia è assistita dall’avvocato Roberto Sirena, che ha invitato alla prudenza mentre sono in corso le verifiche. Il legale ha spiegato che si attendono i risultati degli atti d’indagine, a partire dall’esame autoptico, e ha chiesto rispetto per il dolore di una famiglia colpita da una perdita improvvisa.

Sui social in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Nativi era conosciuto su TikTok anche per il rapporto con la creator lombarda Alice Mordenti, con la quale aveva avviato da poco un progetto online. La notizia della sua morte ha spinto molti utenti e amici a ricordarlo con post e dediche.

Tra i messaggi più toccanti quello pubblicato dal padre della tiktoker, Umberto Mordenti, che ha descritto Luigi come un ragazzo generoso e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Anche Alice ha condiviso sui social il proprio dolore, raccontando lo shock provato dopo aver appreso la notizia.

Il lutto ha colpito profondamente anche la comunità dell’isola. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia e agli amici del giovane, invitando tutti a mantenere rispetto e discrezione in un momento così delicato per l’intera comunità.