Davide Garufi: Autopsia e indagini sul suicidio del Tiktoker Alexandra

Oggi, 25 marzo 2025, è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Davide Garufi, conosciuto su TikTok come Alexandra, il 21enne che si è tolto la vita il 19 marzo a Sesto San Giovanni. La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio e omessa custodia di arma da fuoco.

Davide si è suicidato utilizzando la pistola del padre, una guardia giurata. Gli esami tossicologici disposti mirano a determinare se l'assunzione di eventuali sostanze possa aver influenzato la sua decisione.

Il giovane condivideva sui social il suo percorso di transizione di genere, affrontando critiche e insulti omofobi online. In uno dei suoi ultimi video, ha espresso il disagio causato dai commenti negativi, dichiarando: "I social fanno male, fanno tanto male perché sono stati resi un posto brutto. Per ogni singola cosa che tu faccia vieni sempre giudicato e preso in giro".

Le autorità stanno analizzando le chat, gli account social e il cellulare di Davide per individuare eventuali responsabilità nell'istigazione al suicidio. Al momento, non sono emersi elementi concreti di bullismo o condotte persecutorie dirette. Il padre è stato denunciato per omessa custodia dell'arma, poiché l'arma non sarebbe stata adeguatamente protetta. La comunità rimane scossa dalla tragica perdita di un giovane che aveva scelto di condividere apertamente le sue sfide personali.

