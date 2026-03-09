Luigi Nativi morto a 18 anni, il dolore per il tiktoker di La Maddalena e il ricordo di Alice Mordenti

Luigi Nativi è morto a 18 anni per cause ancora da chiarire. Il giovane tiktoker di La Maddalena era molto seguito sui social e collaborava con Alice Mordenti. La notizia ha colpito la comunità sarda e il mondo dei creator che lo conoscevano.

La comunità di La Maddalena, in provincia di Sassari, piange Luigi Nativi, giovane tiktoker morto a soli 18 anni. Il ragazzo era conosciuto sui social per i suoi video e per il rapporto stretto con altri creator, tra cui Alice Mordenti. Le circostanze del decesso non sono state rese note.

Nativi aveva costruito negli ultimi mesi una presenza crescente sul web, condividendo contenuti che lo avevano fatto conoscere tra gli utenti della piattaforma. Il suo nome circolava spesso accanto a quello della tiktoker lombarda Alice Mordenti, con la quale collaborava e manteneva un legame molto stretto anche fuori dai social.

A ricordarlo per primo è stato il padre della creator, Umberto Mordenti, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio. Ha descritto Luigi come un ragazzo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri e ad affrontare le difficoltà con il sorriso. Ha spiegato che avevano iniziato da poco un progetto sui social insieme e che per lui era diventato quasi un figlio.

Nel suo messaggio ha scritto che Luigi era «una persona meravigliosa», ricordando la sua disponibilità e il carattere altruista. «Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere, addio piccolo uomo», ha aggiunto, esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici del giovane.

Anche Alice Mordenti ha condiviso il proprio dolore con alcune parole pubblicate sui social. La creator ha raccontato di aver ricevuto la notizia della morte al mattino, definendola la peggiore che potesse arrivare. Ha spiegato che avrebbe voluto essergli vicino e sapere come stesse.

La scomparsa del ragazzo ha scosso anche la città. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha rivolto un pensiero alla famiglia e agli amici del giovane, invitando tutti alla discrezione in un momento così delicato. Ha chiesto rispetto e silenzio, evitando commenti o ricostruzioni che possano aumentare il dolore.

L’amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza ai familiari, mentre in queste ore sui social continuano a comparire messaggi di affetto e ricordi dedicati a Luigi da parte di amici e follower.