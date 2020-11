Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non è accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata. Andrea e Sitara hanno prima stretto amicizia e poi è scoppiato l'amore. La decisione è contenuta nella puntata speciale “…E poi” già disponibile in esclusiva su Dplay Plus e che sarà trasmessa in chiaro su Real Time martedì 24 novembre. In esclusiva a Fanpage le interviste a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara, che tracciano un bilancio della loro esperienza televisiva.



"Quella con Sitara è una delle relazioni più belle che abbia avuto. Lei non è assolutamente come è uscita fuori dal programma - racconta Andrea a Fanpage.it -. Si mette in gioco e condivide le cose. [...] Abbiamo un video ci sono le immagini della nostra relazione e mi commuovo ogni volta che lo guardo". Mentre Sitara spiega a proposito di Andrea "Di lui mi piace la sensualità e la spontaneità. Questa relazione è nata come amicizia poi piano piano si è trasformata in amore con lui ho ritrovato emozioni incredibili e le farfalle nello stomaco".



Nell'intervista a Fanpage.it, Gianluca spiega perché non ha funzionato con l’ex moglie Sitara e confessa di essere già fidanzato: "Sitara in qualche modo ha tirato fuori il peggio di me stesso. Ora andiamo d'amore e d'accordo ci sentiamo spesso e volentieri. Il nostro rapporto oggi è pacifico perché abbiamo tirato fuori tutti gli argomenti - racconta -. Ho capito che non si fidava e non si sarebbe ma fidata di me. Ogni discussione era un'esplosione di aggressività - e infine rivela -. Sono fidanzato. Non avrei mai creduto dopo la fine del rapporto burrascoso con Sitara di potermi innamorare eppure è successo".

Infine, Fanpage.it ha raggiunto Nicole, protagonista del programma, che ha parlato della sua esperienza e del body shaming. Su Andrea e Sitara, Nicole commenta "Mi erano giunte voci da fonti affidabili già da diverso tempo su una loro “simpatia”, voci che ho volutamente ignorato perché non era plausibile, per me, che la stessa Sitara che mi consolava al telefono per ore, potesse farmi alle spalle un tradimento simile". Sulla relazione con Andrea, la protagonista del programma spiega "Andrea mi ha illusa che gli piacessi fin dal primo istante solo per soddisfare il suo bisogno di contatto fisico - e aggiunge - . Mi sono sentita vittima di un giochino psicologico in cui lui non ha perso occasione per farmi sentire inadeguata nei suoi confronti. [...] Ma io vivo la mia vita il più serenamente possibile, non mi interessa avere qualche chilo in più, ammesso che sia così".



