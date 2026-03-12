Nuovo trailer di Crimson Desert rilasciato prima del giorno del lancio
Pearl Abyss svela il trailer di lancio di Crimson Desert prima dell'uscita globale del 19 marzo. Pearl Abyss ha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale del suo prossimo titolo d'azione e avventura open world, Crimson Desert, offrendo ai giocatori un nuovo sguardo al gioco prima della sua uscita globale il 19 marzo.
Il trailer presenta l'avventura che attende i giocatori nel vasto mondo di Pywel, con battaglie contro temibili boss, stili di combattimento distintivi per ogni personaggio ed elementi di gameplay dinamici come il combattimento a cavallo di draghi. Il filmato evidenzia la portata del mondo aperto e il gameplay visivamente ricco che i giocatori sperimenteranno al lancio.
Ahead of release, Crimson Desert has already surpassed three million wishlists across major global platforms, signaling strong anticipation from players worldwide.
I giocatori potranno iniziare a scaricare in anteprima il gioco a partire dal 17 marzo alle 23:00 CET su PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store e Steam.
Crimson Desert verrà lanciato a livello mondiale il 19 marzo per PlayStation 5 , Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store e ROG Xbox Ally.