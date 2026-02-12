Crimson Desert, nuovo video mostra vita a Pywel e accampamento Mantogrigio

Pearl Abyss diffonde il terzo video dedicato a Crimson Desert: focus su vita quotidiana, raccolta risorse, accampamento Mantogrigio e personalizzazione. Intanto il gioco supera i 2 milioni di wishlist nel mondo.

Pearl Abyss ha diffuso il terzo e ultimo filmato di presentazione di Crimson Desert, concentrandosi stavolta sugli aspetti più quotidiani dell’esperienza di gioco. Il video porta i giocatori nel continente di Pywel, mostrando attività, ambientazioni e sistemi che accompagneranno l’avventura oltre le missioni principali.

Dopo aver illustrato nei precedenti aggiornamenti la storia, le regioni esplorabili, il sistema di combattimento e la progressione, l’attenzione si sposta ora sulle occupazioni secondarie. A Pywel si può pescare, cacciare e raccogliere ingredienti utili per la cucina. Fiori e insetti diventano materie prime per l’alchimia, mentre legname e minerali servono a forgiare e potenziare l’equipaggiamento.

Tra le novità mostrate c’è l’Accampamento Mantogrigio, situato a Hernand. L’insediamento nasce dopo la distruzione della casa di Kliff e dei suoi compagni per mano della fazione degli Orsi Neri. Qui i giocatori possono investire risorse e denaro ottenuti esplorando il mondo per ampliare strutture e servizi, trasformando il campo in una base stabile lungo il viaggio.

All’interno dell’accampamento è possibile gestire fattorie e ranch per produrre materiali destinati alla cucina e alla creazione di oggetti. Un mercante fornisce provviste, mentre i compagni reclutati possono essere inviati in missione per recuperare legno, minerali e altri beni utili. La crescita dell’insediamento dipende direttamente dalle scelte del giocatore.

Spazio anche alla personalizzazione. Abiti, acconciature e tatuaggi possono essere modificati grazie a tinture trovate nel mondo di gioco o create tramite l’alchimia. Le città e i villaggi di Pywel sono popolati da fabbri, sarti e mercanti, ma anche da abitanti pronti a reagire ai comportamenti scorretti: azioni aggressive possono generare ostilità o perfino taglie sul protagonista.

Nei giorni scorsi Pearl Abyss ha comunicato che Crimson Desert ha superato i 2 milioni di aggiunte alle liste dei desideri a livello globale, segnale dell’interesse crescente attorno al progetto.