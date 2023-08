ONLINE CRIMSON DESERT E BLACK DESERT ALLA GAMESCOM 2023

PEARL ABYSS PRESENTA ONLINE CRIMSON DESERT E BLACK DESERT

Il principale sviluppatore ed editore Pearl Abyss è lieto di annunciare la sua presenza alla Gamescom di quest'anno, uno degli eventi più attesi nel calendario dell'industria dei giochi. In programma da mercoledì a domenica, dal 23 al 27 agosto a Colonia, in Germania, l'evento vedrà Pearl Abyss presentare il suo nuovo attesissimo titolo Crimson Desert e mostrerà Black Desert Online di l'espansione Land of the Morning Light alla comunità di gioco globale.



Crimson Desert, un nuovo, coinvolgente gioco di azione e avventura open-world, farà colpo all'Opening Night Live (ONL) della Gamescom il 22 agosto. Questa presentazione presenterà nuovi filmati di gioco, offrendo ai partecipanti uno sguardo completamente nuovo all'attesissimo titolo di Pearl Abyss.



Utilizzando il suo BlackSpace Engine proprietario all'avanguardia, Pearl Abyss ha sfruttato la potenza della tecnologia avanzata per creare l'esperienza di gioco di nuova generazione. Questo titolo iconico introdurrà i giocatori a uno stile di gioco senza precedenti, che vanta una grafica intricata e un'azione esilarante e ad alto numero di ottani.



Un punto culminante dell'evento è la collaborazione tra Pearl Abyss e Samsung Electronics, che porta l' Black Desert Online acclamata espansione di , " Land of the Morning Light ", ai partecipanti alla Gamescom. Ambientata nel padiglione 9, stand A030/A044, questa partnership metterà in mostra l'esperienza di gioco definitiva, consentendo ai giocatori di dedicarsi al mondo visivamente sbalorditivo di Black Desert Online . I partecipanti possono anticipare l'interazione con i rappresentanti della comunità, interagire con i cosplayer e partecipare a omaggi con la possibilità di vincere ambiti premi. Ultimo ma non meno importante, Pearl Abyss farà parte del keynote di Samsung che sarà trasmesso in live streaming attraverso il canale Samsung Odyssey Twitch dalle 09:30 CEST di mercoledì 23 agosto.



Land of the Morning Light , acclamato per il suo straordinario gameplay, ha ottenuto ampi consensi sin dalla sua uscita globale a giugno. Ottenendo un impressionante punteggio Metacritic di 81 , l'espansione ha guadagnato l'ammirazione di critici e giocatori. Unendo le forze con Samsung Electronics, Pearl Abyss mira a offrire un incontro di gioco senza precedenti sui dispositivi più recenti e avanzati.

