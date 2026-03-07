Alcaraz-Dimitrov a Indian Wells, orario del match e dove vederlo in tv

Carlos Alcaraz torna in campo a Indian Wells contro Grigor Dimitrov dopo il titolo conquistato a Doha. Lo spagnolo debutta nel torneo californiano nella notte italiana, mentre il bulgaro prova a ritrovare ritmo dopo il lungo stop per infortunio.

Carlos Alcaraz fa il suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells affrontando Grigor Dimitrov nel secondo turno del torneo. Il tennista spagnolo arriva in California dopo il successo conquistato a Doha, dove ha superato in finale il francese Arthur Fils.

La sfida con Dimitrov è in programma sabato 7 marzo e dovrebbe iniziare attorno alle 23.30 ora italiana. Il bulgaro, ex numero tre del mondo, sta cercando di ritrovare la migliore condizione dopo il serio infortunio subito durante l’ultima edizione di Wimbledon.

Tra i due giocatori esistono già diversi precedenti nel circuito. Nei sei incontri disputati finora, Alcaraz è avanti con quattro vittorie contro due. L’ultimo confronto risale proprio agli ottavi di finale di Indian Wells dello scorso anno, quando lo spagnolo si impose in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti del torneo californiano. La partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.