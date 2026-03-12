Bimbo di tre anni muore dopo un malore nella notte a Taranto

Un bambino di tre anni è morto a Taranto dopo un malore improvviso nella notte. Il piccolo, residente a Castellaneta, è stato portato d’urgenza in ospedale dal 118 ma le sue condizioni erano già molto gravi. Accertamenti in corso sulle cause del decesso.

Un bambino di tre anni è morto nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il piccolo era stato soccorso a Castellaneta dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava a casa. I familiari hanno subito chiesto aiuto e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure e deciso il trasferimento immediato al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo jonico. Il viaggio verso Taranto è avvenuto in condizioni di emergenza, perché il bambino appariva già in uno stato molto critico.

Una volta arrivato al Santissima Annunziata, i medici hanno tentato ogni intervento possibile per salvarlo. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è morto poco dopo l’arrivo nel reparto.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il malore improvviso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire cosa sia accaduto durante la notte.