Oscar 2026, One Battle After Another miglior film battendo Sinners

One Battle After Another conquista l’Oscar 2026 come miglior film dopo aver superato Sinners, favorito con 16 nomination. Il film accumula sei premi nella stessa notte, tra cui casting, montaggio e l’Oscar a Sean Penn come non protagonista.

One Battle After Another ha vinto l’Oscar come miglior film alla cerimonia del 2026, superando a sorpresa Sinners, che arrivava alla serata con il maggior numero di candidature. Il titolo trionfatore aveva raccolto 13 nomination quando furono annunciate a gennaio.

Il riconoscimento come miglior film è stato il sesto premio conquistato durante la stessa serata. Nel corso della cerimonia la produzione ha portato a casa anche le statuette per miglior casting e miglior montaggio, rafforzando il dominio della pellicola nelle categorie tecniche.

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Tra i premi più rilevanti della notte c’è anche quello assegnato a Sean Penn, premiato come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film. La vittoria ha contribuito a consolidare il successo complessivo del progetto.

Per Sinners la serata si è chiusa senza il riconoscimento principale nonostante le 16 nomination iniziali, un record tra i film candidati di quest’anno. Il risultato finale ha ribaltato i pronostici che alla vigilia indicavano proprio quel titolo come favorito per il premio più importante.